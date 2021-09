Yellowstone saison 4: Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Alors que l’anticipation se développe pour le prochain chapitre de la saga de la famille Dutton, la bande-annonce complète de la saison 4 de Yellowstone a été publiée. Malgré nos bons sentiments que John Dutton survivra aux fusillades de la finale précédente, de nombreux fans restent nerveux quant au statut de leur éleveur préféré.

Selon les rapports précédents, la série à succès serait de retour en novembre. Cependant, attendre la conclusion de la finale explosive de la saison 3 sera une expérience frustrante. Quoi qu’il en soit, nous aurons encore le temps de regarder les saisons 1-3 de Yellowstone.

Dans l’émission, Costner incarne John Dutton, le patriarche de la famille Dutton et le propriétaire du plus grand ranch d’Amérique, Yellowstone Dutton Ranch. Malheureusement, un parc national voisin fait également l’objet d’attaques constantes, car le ranch est toujours situé dans le pays frontalier.

Date de sortie de la saison 4 de Yellowstone

Il a été annoncé que la saison 4 de Yellowstone sera diffusée le 7 novembre sur Paramount Network.

Les fans attendent la date de la première depuis des mois. À la lumière de la sortie des trois saisons précédentes en juin, de nombreux fans espéraient que la saison 4 ferait ses débuts autour de la fête des pères. Au lieu de cela, nous avons réussi à tout boucler en novembre (après quelques reprises au printemps). Cependant, ils disent que vous leur manquez plus quand ils sont absents.

Distribution de la saison 4 de Yellowstone

Kevin Costner dirige ceux de Yellowstone en tant que patriarche John Dutton qui dirige Yellowstone/Dutton Ranch dans la sixième génération de sa famille.

Le casting du film comprend :

Luke Grimes comme Kayce Dutton, le fils de John et un ancien soldat,

Kelly Reilly comme Beth Dutton, la fille de John et un financier, et

Wes Bentley dans le rôle de Jamie Dutton, le fils de John et un avocat.

Le casting comprend également Cole Hauser dans le rôle de Rip Wheeler, contremaître du ranch de Beth et amoureux.

Kelsey Asbille dans le rôle de Monica Long Dutton, la femme amérindienne de Kayce

Gretchen Merrill comme Tate Dutton, le fils du couple

Le chef Thomas Rainwater, joué par Gil Birmingham

Ryan, le bras du ranch du couple Ian Bohen pour

Pour J. Smith dans le rôle de Lloyd Pierce, un homme de ranch expérimenté

Jimmy Hurdstrom, joué par Jefferson White

Colby, joué par Denim Richards

Richards. La saison 4 n’a pas encore révélé si ces personnages reviendront. De plus, Josh Holloway dépeint Roarke Morris, Karen Pittman dépeint Willa Hays et Will Patton dépeint Garrett Randall.

Le magazine rapporte que la quatrième saison apportera plusieurs nouveaux membres de la distribution, dont Jacki Weaver (Animal Kingdom) dans le rôle de Caroline Warner, « la PDG de Market Equities essayant de contrecarrer l’emprise de John Dutton sur son ranch tentaculaire du Montana ».

Piper Perabo (Affaires secrètes), Kathryn Kelly (Nashville) et Finn Little (Ceux qui me souhaitent la mort) rejoignent également le casting de la série.

Parcelle de la saison 4 de Yellowstone

Après une finale de saison aussi dramatique, la saison 4 de Yellowstone se terminera sur un cliffhanger. Dans le bureau de Beth, une bombe a explosé, tandis que deux fusillades distinctes ont eu lieu dans les bureaux de Kayce et de John. Alors, quelles sont les chances de survie des trois Dutton ?

Malgré ce que la finale semble montrer, John survit. Le personnage doit avoir des pouvoirs de résolution substantiels, comme l’a dit Kevin Costner dans une interview locale de Fox.

Reilly et Hauser ont laissé entendre que Beth pourrait survivre au bombardement en discutant de son avenir avec Rip. La survie de Beth pourrait conduire le couple à se marier.

La vie de John rend plus probable que Beth ne meure pas, comme l’a expliqué un fil Reddit dans Country Living. J’aime toujours voir ce que les gens pensent des choses, même si je ne sais pas si elles sont vraies.

Selon l’acteur White, la quatrième saison commencera à un « rythme effréné ». En réponse aux bombardements et aux fusillades, la famille Dutton et ses alliés sont susceptibles de réagir d’une manière ou d’une autre. « Wrath of Rip » pourrait être le titre de la saison 4, épisode 1.

Après cela, « c’est la faute de tout le monde dans le Montana », a-t-il déclaré. Il semble que les Duttons règlent des comptes dans la bande-annonce, qui se concentre sur la vengeance.