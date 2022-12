Yellowstone Prequel 1923 établit un premier record à Paramount +

Les fans se connectaient en masse lorsque 1923 a eu sa première sur Paramount +. Par TVLine, le Yellowstone La série préquelle a réussi à attirer 7,4 millions de téléspectateurs lors de la sortie de son premier épisode dimanche soir. C’était sur toutes les plateformes via le streaming Paramount + et les diffusions de Paramount Network, et bien qu’il ne soit pas clair quelle part de ce nombre consiste en l’audience en streaming, 1923 aurait battu un précédent record sur la plate-forme. Il s’agit de la première la plus regardée aux États-Unis sur Paramount +, dépassant le record précédent de près de 80%.





Tanya Giles, directrice de la programmation de Paramount Streaming, a déclaré à propos de la nouvelle : « Ancrés par l’incroyable vision de Taylor Sheridan et les performances des légendes Helen Mirren et Harrison Ford, nous étions convaincus que ce prochain chapitre de l’histoire des origines de la famille Dutton résonnerait auprès du public. Nous sont ravis de la réponse rapide record au premier épisode et ont hâte de présenter à davantage de publics cet incroyable voyage de persévérance, de chagrin et d’aventure dans le décor de Mountain West.

1923 est créé par Taylor Sheridan et la série constitue le dernier chapitre de la Yellowstone la franchise. Prévu à l’origine comme une série limitée, le spectacle a été prolongé pour durer deux saisons, et apparemment c’était le bon choix compte tenu du succès immédiat du spin-off. Bien sûr, la série a également l’avantage d’être engendrée à partir de Yellowstoneune série qui reste incroyablement populaire dans sa cinquième saison avec une préquelle précédente, la série limitée 1883cliquant également très bien avec les téléspectateurs.





Une toute nouvelle distribution de stars en 1923

1923 nous ramène à, eh bien, 1923, en suivant la famille Dutton alors qu’elle fait face aux luttes de l’époque, y compris l’expansion de l’Ouest, la prohibition et la Grande Dépression. Helen Mirren joue le rôle de Cara Dutton, la matriarche de la famille, aux côtés de Harrison Ford dans le rôle du patriarche Jacob Dutton. Sont également en vedette Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn, Brian Geraghty, Aminah Nieves et Michelle Randolph.

« J’admire son travail et sa personne [now]et j’ai le même degré d’admiration pour elle qu’à l’époque », a déclaré Ford à propos de son travail avec Mirren sur le projet, via People. « Elle est merveilleuse, c’est juste une personne adorable, et donc ça a été à la fois un plaisir professionnel et un plaisir personnel de retravailler avec elle. »

La série a été créée le 18 décembre 2022 et le deuxième épisode devrait sortir le 1er janvier 2023. Vous pouvez diffuser la première sur Paramount + et vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous.