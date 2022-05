Yellowjackets Saison 2 : Ce qu’on espère voir quand le drame d’horreur reviendra

La deuxième saison de Showtime Yellowjackets ne peut pas venir assez tôt ! Après les débuts de la première saison, les téléspectateurs et les critiques ont été plongés dans une frénésie à propos de tout ce qui se passait avec cette série dramatique d’horreur. Il y a eu d’innombrables théories de fans et fils Reddit sur chaque personnage et leurs intrigues et de nombreuses prédictions sur ce qui se passerait dans le prochain épisode. Après la finale de la saison diffusée plus tôt cette année, les anciennes théories ont été soit répondues, soit abandonnées, et de nouvelles ont été ajoutées sur ce qui se passera maintenant dans la deuxième saison avec les personnages et l’histoire.

La première saison de Yellowjackets raconte l’histoire d’un groupe de lycéennes d’une équipe de football nommée Yellowjackets qui volent vers les championnats quand soudain leur avion s’écrase au milieu de nulle part. L’équipe de football doit trouver un moyen de survivre dans la nature en attendant les secours pendant dix-neuf mois. La série clignote entre les lycéens dans le désert en 1996 et certains survivants à l’âge adulte en 2021 alors qu’ils naviguent dans leur vie.

Bien qu’il y ait certains aspects de Yellowjackets que nous savons ou sommes confirmés, nous ne savons toujours pas clairement ce que la saison deux impliquera. Mais voici ce que nous espérons voir en fonction de la fin de la première saison ainsi que des théories des fans que les showrunners / créateurs Ashley Lyle et Bart Nickerson ont confirmées seraient incorporées dans la saison deux. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous voulons répondre pour la saison deux, mais ce sont les principales qui ont fait parler les fans pendant des semaines après la finale.

Ce que nous espérons voir dans le désert, 1996

L’une des scènes dont on parle le plus dans le final glacial de Yellowjackets Jackie était-elle en train d’être gelée à mort. Après s’être disputée avec Shauna parce qu’elle était enceinte du petit ami de Jackie, elle se sent isolée et décide de dormir dehors, seulement pour ne jamais se réveiller car il a neigé. C’était la scène la plus choquante et la plus déchirante qui se soit produite, d’autant plus qu’elle était un personnage principal de la série. Cependant, nous ne l’avons jamais vue en 2021, il y avait donc une prédiction selon laquelle quelque chose aurait pu arriver à Jackie, mais les téléspectateurs ne le savaient pas. Les téléspectateurs ont ressenti le regret et la honte à travers Shauna puisque leur dernière interaction était un combat majeur, et Jackie est morte avec cette colère et cette frustration.

Ce que nous espérons voir pour la saison 2, c’est que Jackie reviendra-t-elle toujours ? Les showrunners ont déjà confirmé dans une interview à Vanity Fair que Jackie est bel et bien morte. Elle ne reviendrait pas incarnée ou en tant que fantôme. Comme Lyle l’a dit au Hollywood Reporter, « Jackie est un personnage qui occupe une place importante dans la vie de tous les autres. »

Un autre grand mystère que nous espérons voir dans la saison deux est l’instinct surnaturel de Lottie. Tout au long de la saison, les téléspectateurs ont commencé à voir Lottie vivre des visions une fois qu’elle n’avait plus de médicaments contre la schizophrénie. Vers la finale, il semble que Lottie ait adopté ses capacités, comme pouvoir tuer calmement un ours pour que tout le monde puisse le manger. L’un des Yellowjackets, Van, commence à croire aux capacités de Lottie. Vers la fin de l’épisode, Lottie est montrée tenant le cœur de l’ours en sacrifice au désert, avec Van et Misty agenouillés à côté d’elle.

Bien que cela ne soit pas confirmé à l’écran, il est fortement supposé que Lottie est la reine Antler. Ce que nous espérons voir, c’est comment est-elle devenue le leader? Est-ce à cause de ses capacités surnaturelles qui ne cessent de se réaliser que le reste des Yellowjackets suivent son exemple pour continuer à survivre ?

Ce que nous espérons voir dans le temps présent

À l’heure actuelle, Natalie, Misty, Taissa et Shauna tout au long de la saison sont les seuls survivants confirmés du désert à part Travis. Malheureusement pour lui, il a été retrouvé mort par suicide lorsque Misty et Natalie l’ont recherché, Natalie ne croyant pas qu’il se suiciderait. Cependant, après avoir cherché des réponses et trouvé vide autre que le mystère du compte bancaire de Travis vidé après sa mort, Natalie décide qu’elle veut également se suicider. Mais avant qu’elle ne mette fin à ses jours, un groupe mystérieux vêtu de gris portant un collier avec un symbole spécifique fait irruption dans sa chambre d’hôtel et kidnappe Natalie. Elle se retrouve avec un message vocal d’un caissier de banque qui a examiné le compte bancaire épuisé de Travis, demandant: « Qui est Lottie? »

La saison se termine avec un autre survivant confirmé et les téléspectateurs demandent, Lottie dirige-t-elle une secte? A-t-elle continué à refléter le fait d’être la reine Antler après leur survie? Les showrunners ont confirmé que dans la saison deux de Yellowjackets, nous verrons une Lottie adulte.

Un autre grand mystère que nous espérons voir dans la prochaine saison de Yellowjackets est ce qui se passe avec Taissa? Elle se présente comme sénatrice d’État, et sa campagne a été frappée par de multiples bosses sur la route de son compagnon adverse la traitant de cannibale à son fils agissant et sa femme, Simone, bouleversée par sa parentalité. En fin de compte, Taissa finit par remporter la course au Sénat. Au même moment, Simone grimpe dans une cellule de leur sous-sol et trouve la tête de leur chien décapité, la poupée de leur fils qui a disparu et un cœur humain avec le même symbole également écrit dans le sang, ce qui amène les téléspectateurs à se demander si Taissa a utilisé ces objets pour un sacrifice pour gagner la course au Sénat.

Une autre théorie remonte à Taissa dans le désert. Elle agirait de manière animale et mangerait de la terre, quelque chose que Taissa d’aujourd’hui commençait à remarquer mais ne se souvenait jamais. Taissa a-t-elle sciemment commis ce sacrifice, ou y a-t-il quelque chose en elle qui la pousse à faire ces actes ?

Tout ce que nous espérons voir d’autre

Les téléspectateurs de Yellowjackets veulent toujours savoir ce qu’il advient du bébé de Shauna. Elle était enceinte avant que l’avion ne s’écrase, et comme ils étaient dans le désert depuis dix-neuf mois, elle devait accoucher là-bas. Il n’y a aucun signe de cela dans le présent, alors que lui arrive-t-il ? Les téléspectateurs veulent également savoir ce qui est arrivé à Javi, le plus jeune survivant et frère de Travis. Après qu’ils aient tous accidentellement pris des champignons hallucinogènes, il s’est enfui mais n’a jamais été retrouvé dans la finale. Sera-t-il un jour récupéré ? Et enfin, le plus grand mystère que nous espérons voir la saison prochaine est le cannibalisme sera-t-il incorporé ? Cela n’a jamais été confirmé ou nié lors de la première saison, alors peut-être que maintenant cela sera abordé dans la prochaine.

Nous espérons voir ces questions et bien d’autres répondues lors de la deuxième saison de Yellowjackets premières plus tard cette année sur Showtime.