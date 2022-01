Yellowjackets propose la première saison la plus regardée sur Showtime en 6 ans

Après le bord du siège cliffhanger d’une finale de saison, Vestes jaunes est sorti avec un bang, laissant les fans attendre avec impatience la saison à venir.

La conclusion a augmenté le battage médiatique pour l’émission à un point tel que la première audience de Vestes jaunes bat des records, devenant la première saison la plus regardée sur Showtime en six ans. La finale de la saison elle-même a attiré 1,3 million de téléspectateurs sur les plateformes Showtime le soir de la première, tandis que l’avant-dernier épisode a attiré 1,4 million de vues. Selon Showtime, le Vestes jaunes finale a plus que doublé son audience de première.

Actuellement, Vestes jaunes a attiré en moyenne plus de 5 millions de téléspectateurs hebdomadaires, le plus élevé pour une série de première année sur le réseau en près de six ans, depuis Des milliards au début de 2016. C’est aussi la deuxième série la plus diffusée de l’histoire de Showtime, juste derrière Dexter : sang neuf, qui a réuni 3 millions de téléspectateurs pour sa finale.

Créé par Ashley Lyle et Bart Nickerson, le spectacle détient également un score de 100% sur Rotten Tomatoes et a déjà été acclamé par la critique. Vestes jaunes a reçu des nominations pour la meilleure série dramatique et la meilleure nouvelle série aux Writer’s Guild of America Awards et a été nominée pour la meilleure série dramatique aux Critics Choice Awards. Melanie Lynskey a également été nominée pour la meilleure actrice dans une série dramatique aux Critics Choice Awards.

Yellowjackets offre plus que ce qu'il promet aux téléspectateurs







Le succès de la série n’est guère surprenant, car elle offre plus qu’une simple horreur de survie avec des éléments psychologiques. Le spectacle propose également un drame de passage à l’âge adulte alors que les personnages tentent de poursuivre leur vie tandis que leur traumatisme passé les hante à chaque tournant. Il présente même magnifiquement l’histoire, car il suit une équipe de footballeurs de lycée extrêmement talentueux qui deviennent les survivants d’un accident d’avion au plus profond de la nature sauvage du nord en 1996.

Tirant une grande partie de son matériel du célèbre album de William Golding Seigneur des mouches, l’émission raconte leur descente d’une équipe compliquée mais florissante à des clans sauvages. Juxtaposés à cela se trouvent les extraits de ces personnages en 2021, alors qu’ils tentent actuellement de naviguer dans leur vie. Vestes jaunes livre ce qu’il promet avec une prémisse plutôt intrigante, et peut-être même un peu plus. Sans parler des performances brillantes d’une distribution stellaire, mettant en vedette des personnalités comme Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Christina Ricci et bien d’autres. Peut-être que toute l’étendue de l’histoire n’aurait pas pu être explorée si les créateurs s’étaient tenus au plan initial du projet : en faire un long métrage avec Warner Bros. Pictures.





