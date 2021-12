Yellowjackets Episode 9 Date de sortie au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, en Inde

in

Date et heure de sortie de l’épisode 9 de Yellowjackets : C’est un sujet de grand intérêt parmi les téléspectateurs de Showtime. Yellowjackets est une série télévisée américaine qui touche maintenant à sa fin avec l’explosion mystérieuse. Après avoir regardé son dernier épisode, le public est maintenant délibérément disposé à connaître chaque détail de ses prochains épisodes.

C’est pourquoi, après avoir réalisé votre excitation, nous sommes ici avec presque tout sur le gilet jaune. Nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 9 de Yellowjacket, il est temps aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, quelques indices sur ce qui pourrait arriver sous peu, où vous pouvez le regarder, etc. Enfin, nous avons également mentionné certaines des questions fréquemment posées par vous, alors ne manquez aucune partie de l’article pour obtenir une couverture complète des gilets jaunes.

La date de sortie de l’épisode 9 de Yellowjackets est sortie-

Oui! vous l’avez bien entendu. Désormais, vous n’avez plus à attendre la date et l’heure de sortie de l’épisode 9 des Gilets jaunes. Ils ont également révélé le titre du prochain épisode. Les fabricants de gilets jaunes l’ont qualifié de catastrophe à venir et il est sur le point de sortir le dimanche 9 janvier 2022 à son créneau horaire prédéterminé à 22h00, heure normale de l’Est. Le temps variera en fonction de vos emplacements respectifs. C’est pourquoi nous mentionnons également l’heure d’un autre fuseau horaire.

Pour le Royaume-Uni -3h le lundi

Pour les États-Unis -10 h le dimanche

Pour l’Australie – 14 heures le lundi.

Si votre fuseau horaire n’est pas mentionné ici, vous pouvez convertir le fuseau horaire de l’heure en le vôtre.

Que pourrait-il se passer dans les prochains épisodes ?

Avant de répondre à la question ci-dessus, vous devez savoir qu’avant l’épisode 9, la date de sortie de l’épisode 8 de Yellowjacket est sur le point d’arriver. L’épisode 8 de Yellowjackets sortira le 2 janvier 2022. Après avoir regardé cela, vous pouvez relier les points.

Ceux qui ne connaissent pas la série, laissez-moi vous dire les bases. Il s’agit d’une histoire dans laquelle une équipe de joueurs de soccer du New Jersey High School survolait le Canada pour un tournoi national. Mais soudain, leur avion s’écrase dans la nature sauvage du nord. Il s’agit d’une histoire relatant leur Descente dans la folie et le cannibalisme. Ils ont également montré comment ils ont survécu jusqu’en 2021 en y étant une tribu. n’est-ce pas intéressant ?

Pour continuer plus loin, ils ont publié des informations sur les épisodes qui sont les suivantes-

Au seuil de la mort, les Yellowjackets choisissent de lancer une dernière rage avant de sombrer dans l’oubli ; une Shauna de plus en plus paranoïaque lutte entre garder son sang-froid et être Shauna.

Où pouvez-vous le regarder ?

Yellowjackets est une série exclusive au showtime. Si vous êtes basé au Royaume-Uni, vous pouvez le regarder sur sky Atlantic. En dehors de cela, vous pouvez également le regarder en rattrapage, et maintenant à la télévision. Au Royaume-Uni, il a une semaine de retard. Il est également disponible sur le site officiel de l’émission où vous pouvez voir un épisode gratuitement, mais pour plus d’informations, vous devez effectuer un paiement.

Conclusion-

Avec cette dernière section de cet article « Date de sortie de l’épisode 9 de Yellowjackets », nous sommes sur le point de conclure l’intégralité de l’article. Nous espérons que vous avez obtenu toutes les réponses que vous recherchez. Ici, nous mentionnons certaines des questions les plus demandées que nous avons choisies dans la section des commentaires-

Combien d’épisodes reste-t-il pour terminer cette série ?

Il reste 3 épisodes.

2. sortiront-ils la saison 2 ?

Oui, les fabricants l’ont annoncé.

3. la saison 2 a-t-elle le même casting ?

Ils n’ont rien dit à ce sujet.

Nous sommes maintenant sur le point de terminer cet article « Date de sortie de l’épisode 9 de Yellowjackets ». Si vous avez des doutes ou des questions concernant la date de sortie de l’épisode 9 de Yellowjackets, même après avoir lu ceci, n’oubliez pas de le mentionner dans la section commentaires. Nous serions ravis de les aborder. Nous ferons de notre mieux pour vous donner les mises à jour dès que possible concernant la « Date de sortie de l’épisode 9 de Yellowjackets ».

