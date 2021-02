Yellen applaudit les marchés «  RÉSILIENTS  » et appelle à une «  étude opportune  » sur l’engouement pour GameStop, alors que Wall Street écrase la rébellion de Reddit

La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen, les banquiers centraux et les régulateurs financiers ont essentiellement déclaré la victoire sur un soulèvement populiste des investisseurs, convenant que les marchés se sont avérés «résilients» grâce à un rallye commercial qui est maintenant apprivoisé.

Et de peur que les traders amateurs ne pensent pouvoir faire une autre course à l’établissement de Wall Street, Yellen et ses amis ont convenu jeudi que la Securities and Exchange Commission (SEC) devra rapidement terminer une étude sur le tumulte du marché pour trouver «Si les pratiques commerciales sont compatibles avec la protection des investisseurs et des marchés équitables et efficaces.»

« Le secrétaire Yellen estime qu’il est impératif de maintenir l’intégrité de ces marchés et d’assurer la protection des investisseurs », a déclaré le département du Trésor dans un communiqué, signalant un examen plus minutieux.

Les investisseurs ayant besoin de protection ces derniers temps étaient de grands fonds spéculatifs qui vendaient à découvert des actions telles que GameStop et AMC Entertainment, pour perdre des milliards de dollars lorsque des investisseurs amateurs utilisant des babillards électroniques sur Reddit et d’autres plateformes de médias sociaux ont entrepris des achats coordonnés pour faire grimper le prix des actions. Les soi-disant short squeez prennent de l’ampleur, les vendeurs à découvert étant obligés d’acheter des actions dans un contexte de flambée des prix pour couvrir leurs paris mal orientés, ce qui entraîne des pertes ruineuses.

GameStop a été l’affiche de la campagne, dirigée par le groupe de messages Reddit WallStreetBets, atteignant un sommet intrajournalier de 483 €, soit une augmentation de 188 fois par rapport à son creux de 52 semaines à 2,57 €. Mais l’application d’investissement Robinhood et d’autres maisons de courtage ont imposé des restrictions de négociation sur les actions des soi-disant « stocks meme », contribuant ainsi à faire éclater la bulle. Les actions de GameStop ont chuté de 42% supplémentaires jeudi, clôturant à 53,50 €. L’action a chuté de près de 90% la semaine dernière, effaçant plus de 30 milliards de dollars en gains brèves.

La SEC tentera de déterminer, entre autres, si le marché a été manipulé et si les courtiers ont agi de manière appropriée. Mais la manipulation du marché est comparable à celle de Wall Street, les fonds spéculatifs détenant le poids financier nécessaire pour faire baisser le prix des actions par le biais de ventes à découvert. WallStreetBets s’est révolté contre Melvin Capital et d’autres grands vendeurs à découvert, donnant au moins brièvement aux investisseurs de détail un avant-goût de battre le système.

En plus d’être frappé par des restrictions commerciales, le groupe WallStreetBets a été banni par le fournisseur de serveurs Discord sur des allégations de «Discours de haine». Des médias tels que le Financial Times, CNN et le Wall Street Journal ont dénigré le groupe comme « Alt-right, »«Suprémaciste blanc» et issu de «Trumpisme».

La campagne de diabolisation s’est étendue à Hollywood, comme l’animateur de l’émission de fin de soirée Jimmy Kimmel a suggéré que « Peut-être même des perturbateurs russes » étaient parmi les personnes à l’origine de la flambée commerciale.

Certains membres de WallStreetBets ont réprimandé d’autres investisseurs du groupe pour avoir fléchi lorsque les cours des actions ont cessé de monter en flèche. «Si nous voulons créer des changements sur le marché à grande échelle, égaliser les règles du jeu avec Wall Street et les plier pour une fois au lieu de nous faire bander, alors nous devons être résilients, nous devons rester ensemble». un commentateur a dit. «Wall Street nous considère comme des cafards et essaie de nous braquer les projecteurs pour nous disperser.»

