Yelena a-t-elle été dépoussiérée par le Snap de Thanos ? Marvel Boss dit que les fans le découvriront bientôt

Attention : quelques spoilers majeurs pour Veuve noire sont en avance. Récemment, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a participé à une Twitter Watch Party de Veuve noire, et il a partagé quelques anecdotes en coulisses de la production tout en taquinant les développements futurs. L’une des informations les plus importantes que Feige a lâchées concernait le sort de Yelena Belova (jouée avec brio par Florence Pugh) pendant le « Blip ». Un utilisateur de Twitter a demandé à Feige si Yelena avait en fait été saupoudrée par Thanos, et Feige a donné une réponse énigmatique en disant: « Vous le découvrirez, mais pas sur ce fil Twitter ». Cependant, il n’a donné aucune indication sur le moment où les fans de Marvel le sauront, mais j’ai quelques suppositions.

Vous le saurez, mais pas sur ce fil Twitter. -KF #BlackWidowWatchPartyhttps://t.co/TZxKX0Gws5 – Marvel Studios (@MarvelStudios) 20 juillet 2021

Veuve noire a eu lieu après les événements de Captain America : guerre civile et avant les événements de Avengers : guerre à l’infini. Dans le même fil Twitter, Feige a révélé la raison pour laquelle le film s’est déroulé pendant cette période. Il a déclaré: « Parce que nous voulions explorer ce que Natasha a fait entre le départ de Tony Stark dans Civil War et son arrivée avec Steve et Sam dans Infinity War. » Dans le film, les fans de Marvel ont rencontré la famille d’espions de Natasha, notamment sa sœur adoptive Yelena Belova. Parce que le film se déroule avant le cliché de Thanos, il n’y a aucune mention dans le film de ce qui est arrivé à la famille de Natasha.

Cependant, une scène post-crédit montre un grand saut dans le temps avec Yelena visitant la tombe de Natasha avant qu’elle ne soit interrompue par le personnage de Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra de Fontaine, qui a été présenté pour la première fois dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Valentina révèle à Yelena que Clint Barton est responsable de la mort de Natasha (ce qui est partiellement exact). Malgré la scène se déroulant après le « Blip », les fans n’ont pas su si Yelena avait été prise en photo ou non.

La révélation de Feige dans le fil Twitter indique cependant que nous apprendrons bel et bien son sort dans un futur projet Marvel Studios. En raison de la scène post-crédit, je suppose que nous apprendrons dans le prochain film de Disney + Oeil de faucon série, qui fera ses débuts sur le service de streaming plus tard cette année. Florence Pugh a déjà été confirmée pour comparaître, et elle aura clairement du boeuf avec Hawkeye lui-même car elle pense qu’il a causé la mort de sa grande sœur. Parce que Pugh n’est actuellement engagé pour aucun autre projet, il est logique que les fans apprennent le dépoussiérage potentiel de Yelena dans le Oeil de faucon série – sinon, Feige parie que Pugh reviendra dans un projet différent. Cela aurait du sens pour le spectacle, car cela fournirait un drame passionnant et des enjeux émotionnels. Si Yelena était effectivement saupoudrée, cela signifierait qu’elle s’est réveillée dans un monde où sa sœur est morte. Cela pourrait faire place à des séquences de combat intenses entre elle et Barton.

Veuve noire a récemment été diffusé simultanément dans les salles et sur Disney + en tant que film d’accès premium payant. Malgré l’écrasement du box-office lors de son week-end d’ouverture, il a chuté assez fortement au cours de sa deuxième semaine. Il y a cependant de nombreux facteurs à cela, et ce n’est probablement pas un signe des choses à venir. Oeil de faucon sortira fin 2021, bien qu’il n’ait pas encore été donné de date de sortie officielle. Il mettra en vedette Jeremy Renner dans le rôle de Hawkeye, Florence Pugh dans le rôle de Yelena, et il présentera Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop.

Sujets: Black Widow, Infinity War