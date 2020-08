Year Zero sera le préquel des jeux

Après des jours de spéculation, nous connaissons désormais le nouveau projet lié à l’univers DC Comics Injustice, qui comprend deux jeux de NetherRealm Studios.

A l’heure où les joueurs attendent l’annonce éventuelle d’Injustice 3, DC Comics prépare la bande dessinée “Injustice: Year Zero”, une préquelle des deux événements de jeux.

Tom Taylor, responsable des jeux et des bandes dessinées, avait déjà suggéré un nouveau projet dans cet univers alternatif et maintenant nous savons que Year Zero arrivera en tant que “Digital First” via Comixology pour 2,97 $ dans une édition qui comprend les 3 premiers numéros.

Comme les bandes dessinées Injustice et Injustice 2, Year Zero arrivera en premier au format numérique et comportera deux numéros par mois.

Après ce trio initial, le quatrième numéro arrivera le 18 août.