Yaya Mayweather clown sur la douche de bébé NBA Youngboy

Youngboy Never Broke Again n’aurait pas assisté à la baby shower de Yaya Mayweather.

Yaya Mayweather montre fièrement à quel point sa douche de bébé a été un événement, partageant un tas d’images de la fête plus grande que nature. Il y avait un menu personnalisé, des tonnes de décorations somptueuses et plus encore. Une chose – ou plutôt une personne – qui manquait cependant était Youngboy Never Broke Again, le père du bébé de Yaya. Bien que le nom du rappeur soit inscrit partout, suggérant qu’il a aidé à planifier la baby shower en écrivant «Iyanna & Kentrell’s Baby Shower 2020» en haut du menu, de nombreux fans soulignent que, dans toutes les photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux médias, NBA Youngboy était introuvable. Cela ajoute encore une autre couche au désordre qui a été leur relation. Yaya est clown en ligne par des fans qui soulignent que, alors que Yaya a failli aller en prison pour le reste de sa vie pour avoir poignardé l’une des mères de son autre bébé, Youngboy ne peut même pas prendre la peine de se présenter à leur baby shower. « J’aurais gratté son nom sur tout quand il ne se présente pas », a déclaré un fan. «Son mari aurait dû être là», a ajouté un autre.

Images uniques de Nicole / Getty Peut-être était-il occupé à travailler sur la touche finale de sa mixtape surprise, intitulée Jusqu’à mon retour. Ou peut-être qu’il n’était tout simplement pas dans la bonne mentalité pour assister à une si grande fête parce que, après tout, il a avoué cette semaine qu’il était toujours « dans un endroit sombre ». Que pensez-vous de NBA Youngboy qui n’assiste apparemment pas à la douche de son bébé avec Yaya?