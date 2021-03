Yasuke: quand et où voir le premier samouraï noir

Après avoir passé un an avec des hauts et des bas dus à la pandémie de coronavirus, Netflix petit à petit, il commence à se réarmer. Bien que de nombreuses séries aient dû être annulées ou retardées, il existe déjà une liste de premières et, d’après ce qu’elles ont capturé, elles viennent avec une 2021 pleine de succès.

Cependant, ce qui est surprenant dans le nouveau catalogue qu’il a publié Netflix est que l’anime a commencé à être les grands protagonistes de la plate-forme. En fait, le nouveau pari qu’ils ont pour cette année est Yasuke, une série qui raconte l’histoire du premier samouraï noir au Japon.

Yasuke arrive sur Netflix en avril. Photo: (IMDB)



Dans la plupart des anime et des films, l’image typique des guerriers est un homme d’âge moyen avec des traits orientaux et son armure étincelante avec son katana pointu. Mais, il y a une autre chose qu’ils ont tous en commun: ils sont japonais, c’est pourquoi l’arrivée de Yasuke Il va changer et raconter la véritable histoire de cet Africain qui s’est imposé comme le premier de l’histoire à occuper ce rang.

Quand est-il publié et de quoi s’agit-il Yasuke?

Le 29 avril 2021 sera le premier jour où Netflix diffusera cette mini-série qui se déroulera à l’ère du Japon féodal. Mais, bien que ce soit une époque ancienne, il y aura aussi une réalité alternative où les robots géants et la magie existent.

Yasuke Il vient au Japon pour vivre une vie tranquille et mettre de côté son passé sanglant. Pas comme ça, il est obligé de réutiliser son katana quand une fille est pourchassée par les forces des ténèbres.

Qui est-ce Yasuke?

Il était le plus grand «ronin» qui ait jamais vécu au Japon. Il est arrivé dans le pays de l’Est en 1579 dans la période historique appelée Sengoku où il a servi le chef Oda Nobunaga, connu comme le « grand unificateur » de son pays.