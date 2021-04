Yasuke de Netflix publie une nouvelle bande-annonce et une affiche spéciale

Après avoir fait sensation avec Broyeurs de canon sur le service de streaming en 2019, le créateur de la série LeSean Thomas revient sur Netflix avec une nouvelle production originale: Yasuke.

S’appuyant sur la légende du samouraï africain qui a déjà travaillé avec Nobunaga Ode, Thomas a travaillé avec le Studio MAPPA (le studio derrière la dernière saison d’Attack On Titan, Jujutsu Kaisen et d’autres grands succès) pour donner vie à la nouvelle série avec l’aide du nominé. Oscar LaKeith Stanfield et plus de talents.

Avec le lancement de cette nouvelle série de six épisodes sur Netflix dans quelques jours, Netflix a célébré la première imminente avec la sortie d’une nouvelle bande-annonce complète pour Yasuke présentant plus que ce que les fans peuvent s’attendre à voir.

L’anime sera lancé sur Netflix le 29 avril, LeSean Thomas est producteur exécutif et directeur de studio pour MAPPA.