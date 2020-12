Yara et Jovi de ’90 Day Fiancé ‘sont-ils toujours ensemble?

Saison 8 de l’émission de télé-réalité à succès TLC, Fiancé de 90 jours, est bien en cours – et à en juger par la première de la saison, diffusée le 6 décembre, les fans sont dans une course folle.

La dernière saison de 90 Day Fiancé suit deux couples auxquels les téléspectateurs ont été présentés lors des saisons précédentes – Natalie et Mike, qui étaient dans la saison 7 de l’émission, et Rebecca et Zied, qui étaient sur la saison précédente de Avant les 90 jours.

En plus des deux couples de retour, les fans ont été présentés à cinq nouveaux couples, dont Yara et Jovi.

Alors que la bande-annonce de la saison 8 montrait un drame majeur entre le couple et que nous ne sommes qu’un épisode, les fans sont déjà curieux de savoir si Jovi et Yara sont toujours un élément.

Yara et Jovi sont-ils de Fiancé de 90 jours encore ensemble?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la relation de Yara et Jovi, y compris leur situation actuelle et s’ils sont toujours ensemble ou non.

Yara et Jovi se sont rencontrés pendant qu’ils voyageaient.

Yara et Jovi sont tous deux des voyageurs passionnés et leur amour de l’aventure les a amenés l’un à l’autre. En fait, ils se sont rencontrés sur une application de voyage, et après six mois ensemble, Yara est tombée enceinte.

Malheureusement, elle a fait une fausse couche, mais la tragédie n’a fait que rapprocher le couple, et Jovi a fini par proposer à Yara, qui est originaire d’Ukaraine.

Peu de temps après avoir accepté sa proposition, elle a commencé le processus pour le visa K-1 et espère maintenant commencer une nouvelle vie avec Jovi en Amérique.

Les fans se méfient de leur relation.

Si la bande-annonce de la saison 8 nous montre quelque chose, c’est que le voyage de Yara et Jovi vers l’autel va être une montagne russe dramatique.

Les fans de la série ne savent pas encore trop quoi penser de leur relation, étant donné que la plupart de ce qui est montré aux téléspectateurs est un drame.

« Omg tout ce truc de Yara et Jovi va s’écraser et brûler et je suis là pour ça, » un 90 jours fan a tweeté.

Un autre avait des sentiments similaires, écrivant: « Jovi est un fêtard et Yara va se rendre compte très vite qu’elle n’aime pas la vie de bayou 30 jours à la fois, malgré tout le trot de globe entre les deux. »

Les pages Instagram de Yara et Jovi se présentent fréquemment.

Bien que les fans viennent de voir un drame se préparer jusqu’à présent entre le couple, un seul défilement des pages de médias sociaux respectives de Yara et Jovi vous montrera que leur relation semble se renforcer.

Il y a des tonnes de photos de Jovi sur le compte de Yara, y compris une photo du moment qu’il lui a proposé sur une plage, ainsi qu’un tas de photos de leurs voyages ensemble.

Jovi publie également les photos de Yara sur son ‘gramme; Cependant, une légende Instagram sur une photo de la paire alors qu’ils étaient en Egypte a certains fans haussant les sourcils.

«J’aurais dû prendre les 15 000 chameaux qui m’ont été offerts en échange par les Egyptiens», a-t-il écrit dans un message du 14 octobre 2019.

Il convient de noter que le dernier message de Jovi avec Yara (avant la première de la saison de 90 Day Fiancé) remonte à plus d’un an, il peut donc y avoir des problèmes au paradis.

Je suppose que nous devrons simplement nous connecter pour voir!

Vous pouvez attraper Fiancé de 90 jours sur TLC le dimanche à 20 h HE.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.