Yamada-kun à Lv999 no Koi wo Suru adaptation de l’anime et date de sortie, tout ce que nous savons jusqu’à présent.

"No Name" "Pompe à chaleur PENGUIN"

"PENGUIN : LA PAC ORIGINALE À PETIT PRIX ! La pompe à chaleur Penguin se démarque du reste du marché des pompes à chaleur pour piscine grâce à son design jovial et unique en forme de pingouin, dans le style dessin animé. En plus d'offrir une température de l'eau agréable, SpecialLine Penguin apporte une touche joyeuse et colorée à votre piscine, créant ainsi une atmosphère décontractée. CARACTERISTIQUES PAC PENGUIN Boîtier robuste et mignon ; le boîtier en forme de pingouin est moulé par injection afin de le rendre épuré et élégant. Dispositif de contrôle intelligent ; en téléchargeant l'application , l'utilisateur peut visualiser les conditions réelles du système et le contrôler sur son smartphone en toute facilité. Plug & Play ; SpecialLine Penguin est commercialisé avec un cordon d'alimentation de 4 mètres et un disjoncteur différentiel pour que l'utilisateur puisse l'utiliser de façon plus pratique. Qualité et fiabilité ; les séries SpecialLine Penguin sont certifiées CE et offrent une garantie de deux ans. "