Yakuza: Like an Asura serait le prochain épisode et serait présenté en décembre

Il y a quelques jours à peine, les fans de la franchise Yakuza en Occident, ils ont reçu Yakuza: comme un dragon sur toutes les plateformes sauf PS5. Cependant, il est possible que ces fans aient bientôt une nouvelle joie, et c’est que des rumeurs bien fondées ont surgi qui indiquent que dans quelques semaines à peine, Au cours du mois de décembre, nous aurons l’annonce d’un nouvel opus intitulé Yakuza: Like an Asura.

Tel que collecté à partir de TechRaptor, a été l’un des producteurs de la saga Yakuza qui a mis un tweet, qu’il a par la suite retiré, dans lequel il laisse les premiers indices sur l’avenir de Yakuza. Ces indices incluent un texte qui lit « très bien. Nous passons au chapitre suivant« , ainsi que deux images: l’une d’elles du personnage Masaru Watase (Yakuza 5 Oui Yakuza: comme un dragon) et un logo qui correspondrait au nouveau Yakuza: Comme un Asura. Vous pouvez voir le tweet ci-dessous.

Quelque chose qui donne beaucoup de force aux rumeurs d’annonce de cette nouvelle Yakuza est que la franchise célèbre son 25e anniversaire en décembre. Les plans révélés par les responsables passent par la réalisation d’un événement de célébration en direct le 8 décembre. Il semble qu’en plus de célébrer le 25e anniversaire du premier Yakuza, l’étude responsable pourrait être lancée annoncer cette nouvelle livraison dans ledit événement.

Pour le moment, la vérité est que nous ne pouvons pas faire plus qu’attendre. Nous serons attentifs à suivre en direct l’événement de célébration du 25e anniversaire de Yakuza et apportez toutes les nouvelles qui peuvent survenir liées à cette saga de jeux vidéo acclamée.

