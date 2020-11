Yakuza: Like a Dragon a renversé le genre d’action et est devenu un RPG loufoque, ce qui est incroyable. Bien que cela puisse avoir un démarrage très lent, cela en vaut la peine lorsque le jeu s’ouvre autour du chapitre 4. Maintenant, l’argent est un problème dans n’importe quel RPG, et Like A Dragon n’est pas différent, alors quel est le moyen facile d’obtenir du yen ?

Yakuza Like a Dragon où trouver des scorpions

Pour trouver des scorpions à Yakuza: Comme un dragon, dirigez-vous vers le parc Hamakita, situé au nord-est de la carte; c’est un parc ouvert qu’il est difficile de manquer. Lorsque vous y êtes, promenez-vous dans la zone à côté des arbres, et vous pourrez trouver des scorpions et d’autres insectes que vous pouvez vendre pour de l’argent!

Vous ne pourrez pas accéder au parc Hamakita tant que vous n’aurez pas atteint le chapitre 4 du jeu, car c’est là que l’élément du monde ouvert commence à se produire. Vous pourrez explorer la carte de Yokohama, mais soyez prudent car la carte est divisée en niveaux de menace, et entrer dans un niveau de menace plus élevé pourrait également vous faire perdre un combat et la moitié de vos gains. Gardez un œil sur la mini-carte et restez à l’écart de tous les ennemis qui se présentent à vous!

Certains des bugs que vous pouvez trouver, tels que des coléoptères et des scorpions spécifiques, valent 1000 yens chacun, que vous pouvez vendre au prêteur sur gages une fois qu’un sous-étage a été terminé. S’aventurer dans le parc, collecter tous les insectes que vous voyez pourrait facilement vous rapporter près de 10k, voire plus!

Lorsque vous atteignez le chapitre 5, certains de ces bugs font en fait partie de quêtes, donc savoir où les trouver vous facilitera la vie à l’avenir! N’oubliez pas que si vous explorez des zones de menaces de niveau supérieur, n’oubliez pas de sauvegarder souvent!