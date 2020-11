Yakuza: Like a Dragon a plusieurs emplois dans lesquels Ichiban et son groupe peuvent changer lorsqu’ils atteignent le chapitre 5. Chaque classe de travail est unique et apporte quelque chose de différent à la table, et chacun est assez loufoque pour démarrer! Cependant, certains travaux sans équipement approprié jusqu’à plus tard dans le jeu, tels que les travaux DLC.

Yakuza Like a Dragon Où se procurer des armes de matriarche

Pour obtenir des armes de matriarche dans Yakuza: Comme un dragon, vous devez attendre le chapitre 9, car vous devez compléter une certaine sous-étape de ce chapitre pour déverrouiller une boutique du marché noir qui propose des armes pour les emplois DLC.

La sous-étape que vous devez remplir est la sous-histoire 36 – Chuchotements des enfers. Lorsque vous terminez cette quête, vous déverrouillez le Armurerie de Chau Ka Long, une boutique du marché noir vendant des armes. Cette boutique est la seule qui vend des armes DLC pour le Matrone et le Devil Rocker.

Même si vous pouvez accéder à ces deux jobs dans le chapitre 5, le Matrone que le Devil Rocker, il est plus ou moins inutile de les utiliser jusqu’à plus tard. Tout comme le travail d’Enforcer, car les boucliers sont également rares à trouver dans les magasins.

Bien sûr, vous pouvez utiliser les emplois, mais les dégâts seront maigres par rapport à un travail avec une arme décente. Vous pouvez les mettre à niveau, donc à temps pour le chapitre 9, ils seront donc un travail décent à changer instantanément, mais il y a beaucoup d’autres emplois que vous pouvez améliorer avant le chapitre 9.

Cependant, pour accéder à la sous-histoire 36, vous devez réussir les statistiques requises, un Niveau de confiance de 7 et un Niveau de charisme de 4. Si vous n’avez pas ces statistiques aux niveaux requis, vous pouvez également revenir au sous-répertoire plus tard.