Yakuza: Like a Dragon a plusieurs emplois dans lesquels Ichiban et ses collègues peuvent changer lorsqu’ils atteignent le chapitre 5, et c’est là que le jeu s’ouvre vraiment! Chaque classe d’emploi est unique et apporte quelque chose de différent à la table, et chacun est assez loufoque pour démarrer! Cependant, certains emplois sans équipement adéquat sont au mieux médiocres; un de ces exemples est le travail Enforcer.

Yakuza Like a Dragon Où acheter des boucliers

Pour acheter des boucliers à Yakuza: comme un dragon est incroyablement rare à trouver dans les magasins, c’est l’un des types d’armes qui n’apparaissent pas souvent dans les magasins. Le meilleur endroit pour vous acheter un bouclier est de le fabriquer vous-même à Romance Workshop , mais c’est très coûteux, mais si vous avez de la chance, vous pourriez trouver un bouclier en explorant Yokohama.

L’Atelier Romance s’ouvre au chapitre 5 en tant que sous-étage, et au chapitre 5, il ouvre également le système de travail à tout le monde. C’est aussi à ce moment que vous pouvez changer de tenue pour votre fête. L’un des emplois dans lesquels vous pouvez changer est l’Enforcer, qui est essentiellement un char, qui utilise un bouclier comme arme, parfait pour Adachi.

Cependant, les boucliers sont assez rares dans le jeu; il est inutile d’utiliser un travail jusqu’à ce que vous puissiez obtenir de meilleures armes pour cela. Comme Yakuza: Comme un dragon est assez difficile; il faut vraiment que les 4 membres du parti travaillent ensemble; avoir un membre qui est une déception n’est pas génial. Tous les magasins de Yokohama vendent rarement des boucliers que les Enforcer peuvent utiliser, donc l’artisanat est la voie à suivre, non?

Eh bien, oui et non, car vous pouvez fabriquer un bouclier à Romance Workshop; cependant, cela vous coûtera 2,3 millions de yens. Vous avez bien lu. Les boucliers ne sont pas disponibles pour être fabriqués avant le rang 3 de l’atelier. Pour classer l’atelier, vous devez le financer avec votre propre argent. Pour augmenter les coûts de l’atelier au rang 2 200 000 yen, ce qui n’est pas trop mal. Mais l’augmenter à nouveau au rang 3 coûte 2 000 000 yen, ce qui est insensé.

Le bouclier que vous pouvez créer est le Bouclier d’or, qui est une augmentation considérable par rapport au bouclier de départ que vous obtenez pour le travail d’Enforcer. Même les éléments nécessaires sont douteux, vous en trouverez jusqu’aux derniers chapitres du jeu. Seuls ceux qui ont acheté l’édition spéciale Yakuza comme un dragon – Édition héros légendaire aura les matériaux dès le début.

Bouclier d’or Coût Les matériaux nécessaires Fer robuste x10 Fer raffiné x10 Verre trempé x10 Lingot d’or x1



Il vous faudra tellement de temps pour obtenir un bouclier décent pour le travail; cela ne vaut pas la peine de le classer dans le chapitre 5. En fin de partie, le Enforcer sera une bête, mais ce n’est pas un changement de travail variable en début de partie. Surtout le coût, mieux vaut aller chercher des scorpions à vendre!