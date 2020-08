Yakuza Like a Dragon arrive sur Xbox le 13 septembre

On connaît enfin la date exacte à laquelle cette septième entrée de la saga Yakuza sortira. Ryu Ga Gotoku Studios et Sega ont annoncé que Yakuza: Like a Dragon arrive sur Xbox One, PC et Playstation 4 le 13 septembre.

Le thème de cet épisode diffère beaucoup des précédents, laissant de côté l’essence de battez-les de la saga et incorporant des éléments classiques du genre des RPG tels que le combat au tour par tour. Sera-ce la meilleure décision? De Sega, ils le pensent et en raison du succès des ventes que le titre a eu jusqu’à présent, ils ne semblent pas se tromper.

Yakuza Like A Dragon, une autre histoire

Disponible sur Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 et Steam le 13 novembre! Lancement sur Xbox Series X en novembre, PlayStation 5 bientôt disponible. Yakuza: Like a Dragon est un RPG pas comme les autres, avec 19 emplois incroyablement uniques. Comment allez-vous vous élever? Précommandez maintenant: https://t.co/GnpXvvysgv pic.twitter.com/mdaFzXanVW – RGG Studio (@RGGStudio) 24 août 2020

Cette nouvelle étape de la saga ne fait pas suite aux mésaventures de Kazuma Kiryu mais d’Ichiban Kasuga, un membre de la famille Arakawa qui prend la responsabilité d’un crime qu’il n’a pas commis et passe près de 20 ans en prison. L’histoire nous fera explorer le sort de la famille Arakawa et leurs mésaventures alors que notre protagoniste sera au milieu d’une guerre entre les familles et un tissu politique qui entoure le pays.

L’une des choses qui inquiètent toujours dans la saga Yakuza est l’emplacement, mais détendez-vous, Yakuza Like a Dragon sera doublé en anglais et avec des sous-titres espagnols, donc ce nouvel épisode de la saga sera totalement agréable pour les hispanophones du monde entier. .