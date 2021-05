Yakuza, Judgment Dev prévoit d’avoir des dates de sortie mondiales pour tous les futurs jeux

Presse-agrumes manuel spécial citron

Le presse-agrumes manuel spécial citron permet de presser vos citrons facilement et proprement sans en avoir plein les mains ! Plus besoin de sortir tous vos appareils, récupérer tout le jus de vos citrons en un tour de main à table ou lors de vos préparations culinaires. Facile d’utilisation, il suffit de : Coupez votre citron en deux Coupez le bout de la partie pointue Insérez votre citron pulpe en haut Pressez, le citron est squeezé en 2 secondes! Convient aux citrons jaunes et verts. Nettoyage facile à l’eau chaude ou au lave-vaisselle.