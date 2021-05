Yakuza est toujours RPG et Judgment bagarreur, annonce Sega

Maléfique 2 : Le Pouvoir Du Mal [Combo Blu-Ray, Blu-Ray 4K]

Au fil des années, la relation entre Maléfique et Aurore s'est apaisée pour finalement se transformer en un amour sincère et bienveillant. Néanmoins, la haine règne toujours entre les Hommes et le peuple des Fées, et Maléfique reste redoutée de tous. L'annonce du mariage entre Aurore et le prince Philippe fait renaitre l'espoir d'un monde où leurs deux royaumes cohabiteraient dans la joie et l'harmonie. Mais l'arrivée d'une nouvelle et puissante alliance déstabilise ce fragile équilibre. Maléfique et Aurore rejoignent alors des camps opposés dans une lutte acharnée où elles vont devoir se fier à leurs instincts pour rétablir la paix...