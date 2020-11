L’une des plus grandes caractéristiques de la franchise Yakuza a été les quêtes secondaires loufoques que vous pouvez trouver tout au long des différents chapitres du jeu. On les appelle sous-histoires, et 90% du temps, ce sont des mini-histoires folles qui sont juste à côté de la rails, et pourtant ce sont vraiment les meilleures parties du jeu. Même si la formule de Yakuza: Like a Dragon a changé, les sous-histoires restent!

Yakuza comme un dragon Combien de sous-histoires?

Dans Yakuza: Like a Dragon, il y a un total de 52 sous-histoires dans le jeu qui sont dispersées dans les 15 chapitres. Lors de la lecture, ces sous-thèmes apparaîtront sous la forme de deux zones de texte se chevauchant sur la carte, et une fois que vous avez commencé ces sous-thèmes, ils apparaîtront sur la carte sous forme de zones de texte bleues, de sorte que vous savez qu’elles peuvent être poursuivies si vous vous dirigez vers cet endroit.

Les sous-histoires sont le cœur et l’âme des titres Yakuza, et dans Yakuza: Like a Dragon, vous ne pourrez pas accéder au premier sous-étage avant le chapitre 3. Cependant, lorsque vous trouverez le premier, vous commencerez à en voir de plus en plus. Les sous-mémoires se déverrouillent au fur et à mesure que la carte s’ouvre et que vous progressez dans l’histoire principale.

Ne vous inquiétez pas si vous manquez une sous-séquence dans un certain chapitre, car les sous-séquences resteront déverrouillées et vous pourrez les terminer à votre rythme. Si vous le souhaitez, vous pouvez ignorer la plupart des sous-thèmes jusqu’aux derniers chapitres de Yakuza: Like a Dragon, car alors vous aurez des tonnes à compléter les uns après les autres.

Vous trouverez ci-dessous une liste du nombre de sous-étages dans un chapitre de Yakuza: Like a Dragon.

Les sous-séries viennent à la manière de toutes les manigances étranges et normales; découvrez-les et profitez-en! Savez-vous comment changer de tenue dans Yakuza: Like a Dragon? Comme si vous aviez précommandé le titre, vous obtenez un pack de costumes en bonus, ou si vous avez acheté Yakuza comme un dragon – Édition héros légendaire, vous obtenez deux nouveaux emplois et un autre pack de costumes!