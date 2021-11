Yahya Abdul-Mateen II taquine un Morpheus différent et un ton plus léger dans Matrix Resurrections

Bien que nous ayons maintenant vu une bande-annonce assez complète, il reste encore beaucoup de mystère autour de la prochaine suite d’action de science-fiction, The Matrix Resurrections. L’un des plus gros points d’interrogation à ce jour plane au-dessus de la tête de Yahya Abdul-Mateen II, qui a confirmé qu’il incarnerait d’une manière ou d’une autre Morpheus, un personnage joué dans le reste de la franchise par Laurence Fishburne. Eh bien, l’acteur a maintenant taquiné ce que cela signifie exactement pour La matrice 4, tout en offrant un aperçu du ton « différent » de la suite.

« Le personnage s’appelle Morpheus. Cela aura du sens quand il sortira. »

La réponse quelque peu énigmatique d’Abdul-Mateen II est venue rapidement après la suggestion que cette version de Morpheus est la même que celle de Laurence Fishburne. Donc, Abdul-Mateen joue Morpheus mais n’est pas Morpheus ? Plus curieux et plus curieux. Beaucoup ont émis l’hypothèse que le Morpheus qui figure dans Les résurrections matricielles, qui, d’après la bande-annonce, mettra une fois de plus Neo à l’épreuve alors qu’il découvre la vérité, ne sera rien de plus qu’une création numérique. Apparaissant comme un homme plus jeune, il semble de plus en plus probable que l’itération du personnage par Abdul-Mateen sera une autre manipulation des machines.

En ce qui concerne le ton, la bande-annonce récente et jusqu’à présent unique suggérait que Les résurrections matricielles sera une aventure beaucoup plus amusante et plus ludique à l’intérieur de The Matrix par rapport au reste de la sortie de la franchise. Selon Yahya Abdul-Mateen II, c’est quelque chose qu’il espère être le cas. « Je l’espère », a répondu l’acteur. « Tonalement, c’est un peu différent. » Le temps nous dira si plus de rires est ce que les fans de La matrice veulent dans leur suite…

Abdul-Mateen a discuté de son mystérieux rôle dans Les résurrections matricielles avant, révélant que, alors qu’il jouait effectivement Morpheus, le récit lui fournira une manière différente d’entrer dans le personnage. « Laurence a déjà fait ce qu’il fallait faire », a-t-il déclaré. « Je pense que le script a fourni un nouveau récit et de nouvelles opportunités qui ont fait de la place dans l’univers de Matrix pour un nouveau Morpheus … C’est définitivement une itération différente du personnage. Je joue un personnage qui est définitivement au courant de l’histoire de la matrice [and] l’histoire de Morphée. Ce personnage est dans un voyage de découverte de soi. Il y a beaucoup dans notre histoire qui concerne la croissance, la définition de votre propre chemin. Morpheus n’en est pas exempt. »

Avec la bande-annonce offrant divers indices, un synopsis officiel a également été publié depuis et taquine un monde plus dangereux que jamais. « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre à nouveau le lapin blanc », lit-on dans le journal. « Le choix, bien qu’illusion, reste le seul moyen d’entrer ou de sortir de la Matrice, qui est plus fort, plus sûr et plus dangereux que jamais. »

Réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Christina Ricci. La suite devrait sortir dans les salles de cinéma le 22 décembre 2021 et sera également diffusée en numérique sur HBO Max pendant un mois à compter de cette même date. Cela nous vient de GQ.

