Yahya Abdul-Mateen II s’ouvre sur le rôle d’un « nouveau Morpheus » dans Matrix Resurrections

Les résurrections matricielles La star Yahya Abdul-Mateen II a de gros souliers à remplir en assumant le rôle emblématique de Morpheus dans la suite à venir, et il s’est ouvert sur ce que les fans peuvent attendre de son interprétation du personnage. Dans la version originale Matrice trilogie, Morpheus a été joué par Laurence Fishburne dans l’une des performances les plus inoubliables de l’acteur vétéran. Il a depuis été révélé qu’Abdul-Mateen jouera une version plus jeune de Morpheus dans The Matrix Resurrections.

Accéder à des rôles majeurs dans des franchises établies n’est pas nouveau pour Yahya Abdul-Mateen II. Il a déjà remporté un Emmy pour son rôle du Dr Manhattan dans HBO Veilleurs série, suite à la performance de Billy Crudup dans le film 2009. Plus récemment, il a joué un rôle central dans le film de Nia DaCosta Bonbon redémarrer, prenant essentiellement les rênes de Tony Todd. Dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly, Abdul-Mateen a décrit ce que c’est que d’entrer dans ce genre de rôles établis.

« Ce n’est pas vraiment mon travail d’essayer de dupliquer ou d’essayer de contester cette histoire. Si quoi que ce soit, j’y participe parce que j’apprécie l’histoire. »

C’est peut-être le cas, mais Abdul-Mateen relève l’un de ses défis les plus difficiles à ce jour en jouant une nouvelle incarnation de Morpheus. Auparavant, Laurence Fishburne avait révélé qu’il n’avait pas été invité pour Les résurrections matricielles, et c’est apparemment parce que le plan était d’introduire une version alternative du personnage emblématique. Abdul-Mateen ne peut pas divulguer de détails spécifiques, mais a laissé quelques indices sur sa nouvelle vision de Morpheus.

« Laurence a déjà fait ce qu’il fallait faire. Je pense que ce que le script a fourni était un nouveau récit et de nouvelles opportunités qui ont fait de la place dans le Matrice univers pour un nouveau Morpheus… C’est définitivement une itération différente du personnage. Je joue un personnage qui est définitivement au courant de l’histoire de Matrix [and] l’histoire de Morphée. Ce personnage est dans un voyage de découverte de soi. Il y a beaucoup dans notre histoire qui concerne la croissance, la définition de votre propre chemin. Morpheus n’en est pas exempt. »

Entertainment Weekly a également dévoilé de nouvelles images en avant-première avec l’interview de Yahya-Abdul Mateen II. Une photo montre Abdul-Mateen en tant que Morpheus s’entraînant avec Keanu Reeves en tant que Neo. Un autre donne un aperçu d’Abdul-Mateen avec Reeves et Jessica Henwick. Une troisième image montre Abdul-Mateen de près en tant que nouveau Morpheus. Comme pour la bande-annonce et d’autres aperçus, les photos font beaucoup pour que les fans soient plus enthousiastes pour la sortie de la suite en décembre.

Yahya Abdul-Mateen II joue Morpheus dans ‘The Matrix Resurrections’ et explique comment c’est même possible. https://t.co/7FpSrckWuv – Divertissement hebdomadaire (@EW) 15 octobre 2021

RÉSURRECTIONS MATRICES Nuevo vistazo a Keanu Reeves, Jessica Henwick et Yahya Abdul-Mateen II fr #TheMatrixResurrections Le 22 décembre podremos elegir la píldora roja o la azul… 🤔#KeanuReeves#YahyaAbdulMateenII#JessicaHenwickpic.twitter.com/Kt6G9TgICK — La Llave de Baxter I #Noticiasdecine #Series 🎃 (@LallavedeBaxter) 15 octobre 2021

Lana Wachowski réalise à partir d’un scénario co-écrit avec David Mitchell et Aleksandar Hemon. La suite met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Jada Pinkett Smith.

Le synopsis officiel de Les résurrections matricielles « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc. Le choix, bien qu’illusion, est toujours le seul moyen d’entrer ou de sortir de la matrice, qui est plus fort, plus sûr et plus dangereux que jamais. »

Les résurrections matricielles devrait sortir dans les salles de cinéma et sur HBO Max le 22 décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

