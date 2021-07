Yahya Abdul-Mateen II jouerait une version numérique du jeune Morpheus dans Matrix 4

Aquaman le rôle de la star Yahya Abdul-Mateen II dans la prochaine suite de science-fiction La matrice 4 a été un mystère alléchant depuis que son implication a été annoncée. Eh bien, cette question brûlante particulière a peut-être maintenant été résolue, des sources affirmant que l’acteur jouera une jeune version de Morpheus, le personnage de Laurence Fishburne de la trilogie originale qui a guidé Neo de Keanu Reeves vers la liberté.

S’il convient de noter qu’il s’agit encore d’une rumeur, plusieurs nouveaux détails ont apparemment été révélés concernant le rôle du jeune Morpheus. La source affirme que Yahya Abdul-Mateen II jouera une « version plus jeune de Morpheus dans le film » et plus précisément « une version numérique de ce personnage ». L’idée d’Abdul-Mateen II dépeignant Morpheus dans ses premières années n’est pas nouvelle, mais ces détails le sont certainement, les sources en question ayant eu raison sur plusieurs choses ces derniers temps, y compris le développement de Crash de mariage 2 et Henry Cavill dans un film d’espionnage d’ensemble, qui ont tous deux été confirmés. D’ailleurs, les rumeurs et les spéculations ne font-elles pas partie du plaisir ?

Cela soulève toujours la question de savoir comment le jeune Morpheus prend en compte les procédures? Si le personnage n’est qu’une récréation numérique, aurait-il pu être placé dans la matrice pour tourmenter Neo d’une manière ou d’une autre ? Ou peut-être que l’histoire impliquera une version inversée de la première matrice, avec Neo essayant de libérer son ancien mentor des griffes des machines. Il est également possible que la version fraîche de Morpheus apparaisse dans une scène de flashback, détaillant peut-être comment il a été libéré pour la première fois de Matrix à l’époque.

Bien sûr, tout cela n’est qu’un travail de supposition en ce moment, avec presque rien n’a été officiellement révélé sur l’intrigue de The Matrix 4. Il y a eu plusieurs fuites et rumeurs cependant, la plus récente affirmant que l’histoire reprendra environ 60 ans après les événements des années 2003 Les révolutions matricielles, et qu' »il y a eu des changements importants par rapport au monde que nous avons quitté pour la dernière fois. Tous ne sont pas encore en vie et le « monde » a une sensation différente de celui que Neo est entré pour la première fois il y a toutes ces années. «

Ce monde différent comprend des détails tels que Sion n’existe plus, les humains restants ne vivant plus dans la peur des machines et certains travaillant même avec des humains. La rumeur donne également un aperçu de l’absence de l’ancien chef, Morpheus, qui est maintenant décédé, un facteur qui pourrait expliquer l’inclusion d’un Morpheus plus jeune sous une forme numérique flashback-slash. Il a également été affirmé que l’agent Smith reviendrait, mais a été refondu en raison de conflits d’horaire qui ont empêché l’acteur original Hugo Weaving de revenir avec lui. Alors que son rôle dans l’histoire reste inconnu, la rumeur prétend que Chasseur d’esprit la star Jonathan Groff incarnera le personnage.

La matrice 4 est une production conjointe de Village Roadshow Pictures, Wachowskis Productions et Silver Pictures et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter du cette même date. Cela nous vient de Giant Freakin Robot.

Sujets : La Matrice 4, La Matrice