Yahya Abdul-Mateen II est Morpheus dans Matrix Resurrections

Eh bien, c’est officiel, Yahya Abdul-Mateen II joue Morpheus dans The Matrix Resurrections. Après des mois de spéculations et de rumeurs qui circulent, l’acteur s’est maintenant tourné vers les médias sociaux pour partager une image incroyablement badass de lui-même du quatrième film Matrix à venir aux côtés de la légende simple, pragmatique et résolvant des mystères, « MORPHEUS ».

Donc, à moins Yahya Abdul-Mateen II nous joue un tour cruel, c’est la confirmation qu’il incarnera bien le rôle de Morpheus, un personnage si merveilleusement bien joué dans l’original Matrice trilogie de Laurence Fishburne. Fishburne lui-même a précédemment révélé qu’il n’avait pas été invité à revenir pour la suite, le personnage apparaissant clairement maintenant comme une version plus jeune de lui-même pour des raisons qui seront sans aucun doute expliquées dans le film lui-même.

Des rumeurs, dont certaines ont été évoquées dans la récente bande-annonce, ont affirmé que Les résurrections matricielles comportera une « version plus jeune de Morpheus » et plus précisément « une version numérique de ce personnage ». Quelle que soit l’issue, Yahya Abdul-Mateen II a certainement l’air de la partie, avec l’image partagée par le Bonbon star démontrant son affinité pour l’utilisation de deux armes à feu à la fois pour faucher les méchants tout en portant des lunettes de soleil élégantes à l’intérieur.

Abdul-Mateen a récemment offert un aperçu du quatrième inattendu Matrice épisode, le comparant à une autre de ses récentes suites héritées, Bonbon. « Ce n’est pas très différent. Ce sont tous les deux des classiques que les gens adorent. Ils ont des attentes élevées en matière d’excellence, et le public ne peut pas, a hâte de les voir. Et c’est agréable d’en faire partie », a-t-il expliqué, avant de révéler cela, tandis que La matrice 4 contiendra de nombreux éléments familiers, ils seront tous présentés avec une rotation différente. « Bien sûr, ils ont également la possibilité d’ajouter votre propre touche aux moments et aux personnages. Et nous sommes impatients de le faire avec Matrix de la même manière que nous l’avons fait avec Candyman. C’est une opportunité de raconter de nouvelles histoires fraîches et changer le récit et lui ajouter une nouvelle perspective. »

Comme on le voit dans la bande-annonce de The Matrix Resurrections, cette suite de redémarrage est une continuation de l’histoire établie dans le premier film Matrix de 1999. Elle réunit Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss en tant qu’icônes cinématographiques Neo et Trinity dans une extension de leur histoire qui s’aventure dans la matrice et encore plus profondément dans le terrier du lapin. Une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action et une échelle épique, elle se déroule dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit.

Les résurrections matricielles a amassé un casting stellaire aux côtés d’Abdul-Mateen, Reeves and Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman et Christina Ricci , qui a récemment été annoncé pour rejoindre le projet très attendu. Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson reviennent également et reprendront leurs rôles respectifs de la trilogie précédente.

Les résurrections matricielles La sortie en salles de Warner Bros. Pictures est prévue pour le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Yahya Abdul-Mateen II.

