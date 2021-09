Yahya Abdul-Mateen II confirme qu’il sera Morpheus dans Matrix 4

Après une longue attente, Warner Bros Pictures a enfin dévoilé la première bande-annonce officielle de « The Matrix : Resurrections », un film dans lequel Lana Wachowski écrit et réalise pour la première fois seule (sans la collaboration de sa soeur Lilly) dans la franchise qui les deux ont commencé en 1999, ce qui est devenu une partie importante de la culture populaire.

Le retour de Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss dans leurs rôles de Neo et Trinity a suscité un grand engouement chez les fans de la saga, malgré le fait que certains visages familiers ne feront pas partie de ce nouvel opus. L’un d’eux est Lawrence Fishburne, dont la représentation de Morpheus était l’un des éléments les plus importants de la franchise.

L’absence de Fishburne a suscité des soupçons sur son sort ou sur le fait que son personnage soit toujours en vie. Et tandis que Wachowski reste réticent à révéler des détails sur l’intrigue, les projecteurs sont désormais braqués sur l’acteur émergent Yahya Abdul-Mateen II, un nouveau venu dans la franchise qui a offert des détails intéressants sur son personnage.

À travers son compte Instagram, Abdul-Mateen II a partagé une image de son personnage sous la pluie, portant deux armes semi-automatiques colorées. Ce qui est intéressant dans cette publication, c’est la description avec laquelle elle a choisi de l’accompagner : « MORPHEUS ». Se pourrait-il que Morpheus soit une sorte de rang ou de nom de code parmi la résistance, qui retombe désormais sur ce jeune acteur ?

La bande-annonce du film présente également un scénario qui semble rompre avec la conclusion de « The Matrix: Revolutions ». Thomas Anderson (Reeves) a été réintégré dans Matrix et bien qu’il ne se souvienne pas de ses aventures en dehors, il a réussi à reconnaître Trinity (Moss) et il existe des parallèles entre le premier film et ce nouveau Morpheus, qui a généré des spéculations sur la possibilité qu’il s’agisse d’un redémarrage connecté directement à la première livraison.

La confusion sur le rôle de Morpheus dans « The Matrix Resurrections » a atteint Lawrence Fishburne lui-même, qui lors d’une conversation avec Collider a révélé qu’il ne connaissait pas la raison de son absence dans ce nouveau film. L’absence d’Hugo Weaving est également notée en tant qu’agent Smith, qui n’a pas pu faire partie du film en raison de problèmes d’horaire. « The Matrix: Resurrections » sortira en salles le 22 décembre.