Yahoo Answers s’arrête et toutes ses archives seront effacées le 4 mai

Parfois, sur Yahoo Answers, les personnes posant des questions à des étrangers se sont précipitées vers les limites hallucinatoires de la curiosité humaine: À quoi ressemblerait un paradis pour les éléphants? Les scientifiques devraient-ils donner des os de poulpe?

Cela a aidé les gens à identifier leur identité: Pourquoi les gens avec des baguettes pensent-ils qu’ils sont meilleurs que moi? Être populaire au lycée est-il une bonne compétence que je peux utiliser lors d’un entretien d’embauche?

Il cherchait des explications à l’inexplicable: De la fumée provenant de mon nombril? Pourquoi tout est-il humide chez ma grand-mère?

Et cela a donné de l’air à des lacunes dans les connaissances et les admissions qui n’avaient peut-être nulle part où aller: À quoi ressemble un câlin?

Yahoo, qui appartient à Verizon Media, fermera le service de questions-réponses et supprimera ses archives le 4 mai, effaçant un coin d’Internet dont on se souviendra largement pour son – être caritatif – moins que- enrichissantes contributions à la connaissance humaine depuis son arrivée en 2005.

Moins charitablement, Actualités BuzzFeed cette semaine l’a appelé «l’un des endroits les plus stupides d’Internet». Vulture a déclaré qu’il était «entièrement peuplé de méchants de Batman, d’extraterrestres prétendant être humains, et de ce voisin étrange avec lequel vous préférez descendre votre issue de secours dans une tempête de neige plutôt que d’être pris dans une conversation.

Il existe de nombreuses preuves pour cette position. Les gens ont demandé: Pouvez-vous traire des Gushers pour faire du jus de fruits? Puis-je faire cuire du poulet cru dans la vague Michael? J’ai oublié quand mon entretien d’embauche est? Quel animal est Sonic le hérisson? EST CE SUPPORT YAHOO EMAIL?

Plus célèbre, dans une question qui a lancé un mème, une âme confuse qui avait peu appris sur les sciences de la reproduction ou l’orthographe a demandé: Comment se forme Babby?

On n’a jamais su combien de questions étaient fondées sur une ignorance et une curiosité sincères, et à quel point était-ce une pêche à la traîne intentionnelle. Répondre ne nécessitait aucune expertise et en montrait souvent peu.

Mais le site était clairement perçu par certaines personnes, y compris des enfants, comme un espace confortable pour poser les questions – parfois importantes – qu’elles n’oseraient jamais poser à des amis, des familles et des enseignants.

« Yahoo Answers était un endroit où les gens pouvaient poser des questions qu’ils étaient trop gênés pour poser aux gens qu’ils connaissaient dans la vraie vie », a déclaré Justin McElroy, co-animateur du podcast humoristique « Mon frère, mon frère et moi », qui a en vedette des questions du service depuis 2010. «L’étrange, le stupide, le vraiment, vraiment dément: tout a trouvé une place sur Yahoo Answers.»

Le service a perdu sa grande popularité ces dernières années, et il y a plus de concurrents aujourd’hui qu’il n’y en avait lors de sa création. Quora se positionne davantage comme un réseau de haut niveau qui est plus susceptible d’attirer une réponse d’experts, et Reddit propose un forum qui invite la curiosité oisive des gens à se déplacer librement.

Yahoo, dans une lettre aux utilisateurs, a déclaré qu’il avait «décidé de déplacer nos ressources de Yahoo Answers pour se concentrer sur des produits qui servent mieux nos membres et tiennent la promesse de Yahoo de fournir un contenu de confiance haut de gamme».

Les questions et réponses seront interrompues le 20 avril et seront effacées d’Internet le 4 mai.

Ce n’est pas la première fois que Yahoo et d’autres sociétés de technologie tuent des produits autrefois populaires sans l’avantage de l’archivage; 20 ans de contenu posté sur Yahoo Groups ont été supprimés en 2019, la même année que Flickr a supprimé 15 ans de photos.

McElroy a déclaré qu’il n’était pas sûr de ce que le podcast ferait sans son abondante réserve de discussions. Lorsque l’émission a commencé en 2010, ils ont utilisé des questions Yahoo Answers pour compléter les soumissions des auditeurs, a-t-il déclaré.

Alors que certaines des questions lui semblaient être de l’art de la performance, et d’autres semblaient être un refus paresseux de chercher des réponses, il a dit qu’il était sympathique à beaucoup de personnes qui les posaient. Nous avons tous de mauvaises questions à l’intérieur de nous, a-t-il dit.

«Je pense que vous avez des ennuis quand vous pensez qu’aucune personne ne se demanderait cela, parce que les gens s’interrogent sur beaucoup de choses», a-t-il déclaré. « Vous ne voulez pas mettre de limites aux profondeurs de la curiosité-slash-ignorance de l’humanité. »

