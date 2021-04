Yahoo Answers fermera définitivement le 4 mai – voici pourquoi

Depuis 2005, il répond à des questions auxquelles les moteurs de recherche en ligne normaux ne peuvent pas répondre, mais dans moins d’un mois, il disparaîtra de la face d’Internet: Yahoo Answers fermera ses portes le 4 mai 2021, et à partir de cette date, les utilisateurs qui tentent de visiter le portail de questions et réponses se retrouveront simplement sur la page d’accueil de Yahoo. La décision a été communiquée directement par l’entreprise et est visible sous la forme d’un bandeau en haut des pages du service.

Comment télécharger vos données

La page d’aide vers laquelle les managers dirigent les utilisateurs qui souhaitent en savoir plus sur la décision n’est que partiellement utile. À l’intérieur, il est expliqué par exemple que sur le site il deviendra impossible de publier de nouvelles questions et réponses dès le 20 avril, et cela pour télécharger vos données publié sur le portail il y aura encore du temps jusqu’au 30 juin en utilisant la procédure appropriée. Le téléchargement de ces données ne rendra pas l’ensemble de la base de données Réponses disponible, mais uniquement le contenu généré par l’utilisateur individuel qui les demande – c’est-à-dire la liste des questions et réponses plus des images – mais sans le contexte généré par les questions et réponses des autres utilisateurs.

Pourquoi Yahoo Answers ferme ses portes

Ce que la page d’aide ne dit pas, c’est comment les responsables en sont venus à prendre cette décision pour leur service. La réponse a été envoyée aux membres les plus actifs de la communauté dans un e-mail, dans lequel l’équipe Yahoo Answers énumère parmi les raisons pour lesquelles la plate-forme est simplement devenue moins fréquenté au fil des ans, et que par conséquent la société a décidé de réorienter les ressources économiques utilisé jusqu’à présent pour le gérer.

Réaction de l’utilisateur

Ce n’est pas un mystère que le climat sur Yahoo Answers s’est alourdi ces dernières années et que le service offre désormais des réponses complet et pertinent seulement dans une minorité de cas. La plupart des questions posées sur la plate-forme peuvent être répondues par une simple recherche en ligne, alors que de nombreux cas sont acceptés par les trolls; aux États-Unis, la plateforme est devenue le sujet d’une propagande d’extrême droite que les modérateurs ont du mal à contenir. Cependant, l’annonce a déclenché unevague de mécontentement: après plus de 15 ans d’activité, le portail a conquis un utilisateur fidèle qui peine désormais à digérer une décision prise d’en haut pour des raisons économiques. Les réactions sont collectées sous forme de questions sur Yahoo Answers mais aussi d’explosions sur d’autres canaux sociaux.

