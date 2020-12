Y2K & bbno € livrent un nouveau single humoristique "Wawawa"

Y2K et bbno € sont deux artistes uniques à part entière, il serait donc logique que les deux choisissent de faire équipe l’un avec l’autre. L’année dernière, ils ont livré le tube « Lalala » qui est devenu un succès immédiat sur TikTok. Ils ont fait de nombreux morceaux ensemble depuis et vendredi, ils en ont lancé un autre, cette fois appelé « Wawawa ».

Tout comme le titre l’indique, bbno € prend le point de vue d’un enfant en bas âge alors qu’il livre des barres insensées tout en faisant des sons de bébé dans le crochet. Tout cela est fait sur une partie de la production trippante de Y2K, ce qui contribue à renforcer l’ambiance générale de la chanson. Même le clip est absurde car il affiche bbno € déguisé en bébé, ce qui est un visuel frappant, c’est le moins qu’on puisse dire.

Paroles de citations:

Tu as fait un désordre, wah-wah-wah, tu as fait un désordre

Tu as renversé mon argent partout

Quelqu’un va chercher un sac, remplissons le sac

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit

Neuf, dix, ouais, ce bébé peut compter

