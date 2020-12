‘Y: The Last Man’ arrive sur FX sur Hulu!

Enfin, une adaptation de Y: Le dernier homme est enfin en route et arrive sur FX sur Hulu!

Au cours de l’épopée Disney Investor Day, un certain nombre de séries ont été annoncées, avec des cartes de titre révélées. Une de ces séries était Y: Le dernier homme, qui se révèle enfin arriver sur FX sur Hulu, peut-être dès 2021. C’est une excellente nouvelle pour les fans de bandes dessinées, car la série est en gestation dans l’enfer du développement depuis des années. Initialement présenté comme un film, et finalement conçu comme une série télévisée, le spectacle potentiel s’est séparé des coureurs et des stars avant de finalement aller avec Sterlin Harjo et Taika Waititi pour monter le spectacle.

Y: The Last Man est un nouveau @FXnetworks série dramatique basée sur la célèbre série de bandes dessinées du même nom écrite par Brian K. Vaughan et Pia Guerra. Avec Diane Lane et venant exclusivement à #FXonHulu. pic.twitter.com/szmH5kTf7g – Disney (@Disney) 10 décembre 2020

Pour ceux qui ne connaissent pas la bande dessinée originale:

Y: The Last Man traverse un monde post-apocalyptique dans lequel un événement cataclysmique décime tous les mammifères avec un chromosome Y mais pour un homme cisgenre, Yorick Brown, et son singe de compagnie. La série suit les survivants de ce nouveau monde alors qu’ils luttent avec leurs efforts pour restaurer ce qui a été perdu et l’opportunité de construire quelque chose de mieux.

Y: Le dernier homme est actuellement en production et pourrait arriver à FX sur Hulu dès 2021.