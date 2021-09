Y: Le teaser du dernier homme fait entrer Yorick Brown dans un nouvel avenir

Ben Schnetzer court pour sa vie dans la dernière bande-annonce de la prochaine adaptation de FX de la célèbre bande dessinée Y : Le dernier homme. Basée sur l’histoire de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, la série imaginera un monde dans lequel tous les hommes sont soudainement tués par une mystérieuse maladie. Tous les hommes, c’est-à-dire, à l’exception de Yorick Brown de Ben Schnetzer et de son singe de compagnie Esperluette.

Qui dirigent le monde? Filles. Et pour Yorick, ce n’est pas vraiment une bonne chose. En fait, comme le taquinent les images les plus récentes, il se retrouve rapidement dans une situation difficile. Alors qu’il y en a qui souhaitent le garder en sécurité, il y en a d’autres qui souhaitent fortement sa mort « afin que le nouveau monde puisse naître ».

Y : Le dernier homme se déroule dans un monde post-apocalyptique où un mystérieux événement cataclysmique a tué simultanément tous les mammifères porteurs d’un chromosome Y, à l’exception d’un homme, Yorick Brown, et de son ami, le singe connu sous le nom d’Eperluette. La série suit Yorick alors qu’il traverse le nouveau monde, alors que ses survivants luttent contre leurs pertes et tentent de restaurer la société mondiale dirigée par la mère de Yorick, qui est la nouvelle présidente américaine Jennifer Brown.

Un nouvel avenir arrive. #YTheLastMan premières le 13 septembre, exclusivement sur #FXonHulupic.twitter.com/ySqscoGK7t – Y : Le dernier homme (@Y_FXonHulu) 27 août 2021

La lutte pour amener l’histoire de Y : Le dernier homme aux écrans a été aussi dramatique que tout ce qui est présenté dans la bande dessinée post-apocalyptique séminale de Brian K. Vaughan. Le développement de la série a commencé en 2015, avec l’adaptation perdant les showrunners, les stars Imogen Poots et Lashana Lynch entre autres, ainsi que son acteur principal dans Éternels star Barry Keoghan, qui a été rapidement remplacé par Warcraft l’acteur Ben Schnetzer. Heureusement, les images montrées jusqu’à présent ont taquiné une adaptation fidèle à la fois en ce qui concerne l’histoire et l’atmosphère de ce monde ravagé.

Les créateurs de la série ont cependant apporté quelques modifications pour refléter le monde moderne, notamment en ajoutant un nouveau personnage d’homme trans, interprété par Elliot Fletcher, qui n’a pas d’homologue direct dans la bande dessinée originale. « La virilité de Yorick n’est pas ce qui le distingue dans ce monde – c’est son chromosome Y qui le distingue », a expliqué la showrunner Eliza Clark. « Le genre est diversifié et les chromosomes ne sont pas égaux au genre. Et donc, dans notre monde – dans le monde de l’émission de télévision – chaque mammifère vivant avec un chromosome Y meurt. Tragiquement, cela inclut de nombreuses femmes ; cela inclut des personnes non binaires ; cela inclut les personnes intersexes… Nous faisons une émission qui affirme que les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes, les personnes non binaires sont non binaires, et cela fait partie de la richesse du monde avec lequel nous pouvons jouer. «

L’ensemble du casting de la série est composé de plusieurs noms et visages familiers, dont Diane Lane en tant que mère de Yorick, la membre du Congrès Jennifer Brown, Olivia Thirlby en tant que Hero Brown, la sœur de Yorick, Diana Bang en tant que Dr Allison Mann, Juliana Canfield en tant que Beth DeVille, Marin Ireland comme Nora Brady, Amber Tamblyn comme Kimberly Cunningham et Paul Gross comme président des États-Unis.

écrivain Rubicon et Règne animal La productrice Eliza Clark servira désormais de showrunner, ainsi que d’écrire les deux premiers épisodes, sous la direction de Louise Friedberg. FX a depuis annoncé que toute la première saison sera réalisée par des femmes, la production comptant également un nombre important de femmes chefs de département. Le projet FX Productions est produit par Clark, Nina Jacobson et Brad Simpson de Color Force, avec Nellie Reed. Mari Jo Winkler-Ioffreda, Vaughan et Melina Matsoukas sont producteurs exécutifs.

Les fans n’ont pas à attendre longtemps pour se plonger dans les aventures post-apocalyptiques de Yorick et Ampersand, avec Y: The Last Man qui devrait sortir sur FX sur Hulu le 13 septembre.