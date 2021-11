Y avait-il du plagiat ? : 5 personnages Marvel et DC Comics très similaires

L’industrie cinématographique a connu un grand changement au cours des dernières décennies et tout cela est dû aux films de super-héros, qui sont devenus un véritable phénomène à travers le monde pour leur divertissement. Les maisons responsables sont les Univers cinématographique Marvel et Bandes dessinées à courant continu, les deux marques de bandes dessinées les plus réussies de l’histoire qui partagent non seulement le succès, mais aussi certaines caractéristiques de leurs personnages. Ici, nous allons passer en revue 5 d’entre eux qui sont très similaires les uns aux autres et un peu d’histoire de chacun.

+5 personnages Marvel et DC Comics très similaires

5- Soldat de l’Hiver et Chaperon Rouge

Bucky Barnes, ami et compagnon de Captain America, est mort en essayant de désamorcer une bombe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais revient ensuite en tant que soldat de l’hiver en tant qu’anti-héros en 2005. Jason Todd, un ami de Batman, est également décédé, mais est réapparu sous le nom de Red Hood curieusement en 2005. Tous deux sont revenus affronter leurs pairs presque en même temps et peu de temps après, ils sont redevenus des héros.

4- Lézard et Homme-chauve-souris

Curt Connors (1963) et Kirk Langstrom (1970) sont deux scientifiques atteints d’une maladie ou d’un handicap physique. Les deux créent un sérum spécial grâce à l’ADN, l’un d’un lézard et l’autre d’une chauve-souris, mais ils se transforment littéralement en ces animaux et deviennent des méchants.

3- Hawkeye et la flèche verte

L’utilisation de l’arc et des flèches dans les bandes dessinées est très courante, mais ce qui attire l’attention de ces personnages, c’est qu’ils reviennent de leur mort. Clint Barton (1964) et Oliver Queen (1941) sont deux personnes apparentées à des femmes qui se font appeler Black (Widow et Canary) et ont fini par devenir une partie importante de groupes de héros, tels que les Avengers et la Justice League.

2- Gamora et Big Barda

Le héros DC, créé en 1971, et le héros Marvel, apparu pour la première fois en 1975, ne se ressemblent pas physiquement, mais c’est leur passé qui les relie. Big Barda est née séparée de sa mère et était l’une des guerrières de Darkseid, mais a ensuite changé de camp lorsqu’elle est tombée amoureuse. Gamora a également été élevée pour servir Thanos et est ensuite tombée amoureuse de Star-Lord pour faire partie des Gardiens de la Galaxie.

1- Deadpool et Deathstroke

Peut-être le cas le plus emblématique et le plus connu des fans des deux univers. Deathstroke (1980) et Deadpool (1991) sont des assassins qui manient diverses armes et ont la capacité de se régénérer. Bien que leurs histoires et leurs évolutions ne se ressemblent pas, c’est une sorte d’hommage de Rob Liefeld et Fabian Nicieza au design de l’anti-héros DC, mais cela ne s’est pas arrêté là, puisqu’ils l’ont nommé Wade Wilson comme une blague effrontée sur l’identité de Deathstroke, Slade Wilson.

