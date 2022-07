Y aura-t-il une suite à Mortal Kombat ?

Cinéma nouvelle ligne

après la première Combat mortel en 2021, avec 84 millions de dollars levés, New Line a confirmé ce qu’il adviendra du film sur le jeu vidéo populaire.

©IMDBSub Zero était le méchant du premier opus.

L’année dernière, Cinéma nouvelle ligne fait revivre l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du jeu vidéo avec un nouveau film : Combat mortel. En dépit d’être l’une des productions les plus jouées sur des consoles comme Play Station Oui ségale jeu de combat créé par Ed Boon et John Tobias il avait eu une première adaptation au début des années 90 qui n’avait pas été très bien accueillie et qui est aujourd’hui pratiquement un film culte parmi ceux qui s’en souviennent avec une certaine nostalgie et ceux qui y voient une consommation ironique.

Les critiques n’étaient pas très favorables à Combat mortel en 2021 et en Tomates pourries n’a reçu que 54 % d’approbation. Cependant, cela n’a pas gêné l’avis des téléspectateurs qui l’ont choisi comme l’un des films à retourner au cinéma. Pas même le fait qu’il soit sorti simultanément via hbo max et dans les salles, il est intervenu pour que le film réussisse à se comporter relativement bien au box-office : avec un budget d’environ 55 millions de dollars, la production en a levé environ 84.

Pour les cadres de Nouveau cinéma en ligne et HBO Max (où c’était l’une des productions les plus vues sur la plateforme selon date limite), c’est ce qui les a amenés à confirmer qu’ils allaient faire une suite. Cependant, à une époque aussi changeante où les choses ne sont pas certaines jusqu’à ce qu’elles entrent en production, cela pourrait être oublié. Surtout après tant de temps passé sans aucun détail sur le tournage potentiel de la suite en cours de publication.

Finalement, date limite a confirmé ce jour que Cinéma nouvelle ligne a définitivement approuvé le projet de la suite de Combat mortel ça comptera encore Simon McQuoid en tant que réalisateur, tout comme il l’a fait dans la première des productions. Le livret est écrit par Jérémy Slaterchargé de développer des fictions telles que L’Académie des Parapluiesainsi que les scripts de menace de mort pour Netflix et le film Les 4 Fantastiques qui a joué Miles Teller.

+Le personnage qui apparaîtra dans Mortal Kombat 2

Le premier film de Combat mortel Il a fait un geste risqué et a décidé de construire son histoire sur le dos d’un personnage qui ne faisait pas partie des jeux vidéo originaux : Cole Jeunel’un des héritiers de Scorpion. En ce sens, la première histoire tournait autour de la confrontation légendaire entre Scorpion et Sub Zero, qui pourrait être reproduit dans la suite du film dont on sait peu de choses. Mais s’il y a bien un détail à souligner qui est confirmé à presque 100%, c’est bien l’apparition d’un personnage qui était largement absent du précédent long-métrage : Johnny Cage. Vers la fin de Combat mortel une affiche a été vue sur ce combattant et j’espère qu’il sera recruté par Cole Jeune à la prochaine aventure. Qui pourrait l’interpréter ? Les réseaux demandent Ryan Reynolds depuis que ladite affiche a été vue, mais jusqu’à présent, rien n’a été confirmé. Probablement, maintenant que le projet est entré dans la phase de production, ils révéleront certainement bientôt l’acteur choisi.

