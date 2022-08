Y aura-t-il une suite à « Coraline » ? Ceci dit l’auteur original

Le créateur du roman populaire pour enfants »Coraline », Neil Gaman, vient de dire s’il y aura une suite au film d’animation populaire, affirmant qu’il n’exclut pas la possibilité d’une suite à l’histoire. Gaiman a répondu à un fan sur Twitter, qui a posé des questions sur les rumeurs présumées selon lesquelles « Coraline 2 » était en production, auxquelles l’auteur a commenté :

« Si jamais je trouve une idée pour une meilleure histoire de Coraline que Coraline, j’en écrirai une. » Avec cela, Gaiman a laissé entendre qu’il n’y avait pas pour le moment de production d’un nouveau livre, mais qu’il n’excluait pas la possibilité d’une suite.

Neil Gaiman est surtout connu comme l’auteur du roman de fantasy sombre pour enfants » Coraline » et de la série de bandes dessinées »L’homme de sable ». L’histoire du premier volet tourne autour de Coraline Jones, une fillette de 9 ans qui découvre une étrange porte qui est l’entrée d’un univers parallèle. Là, elle est obligée de se battre pour sauver sa famille des griffes de l’autre mère maléfique.

L’adaptation cinématographique d’animation en stop motion de »Coraline » est sortie en 2009 et a été réalisée et écrite par Henri Sellick, tirant son histoire du roman de Gaiman. Le film a rapporté un total de 124,6 millions de dollars dans le monde, étant nominé pour le meilleur long métrage d’animation aux Oscars. Même avec son grand succès commercial, pour le moment il n’y a pas de plans pour une suite à »Coraline ».

En mars 2021, Gaiman a ouvertement déclaré qu’il ne continuerait l’histoire de « Coraline » que s’il trouvait une intrigue intéressante, et qu’il n’écrirait rien de moins intéressant que l’histoire originale. « J’attends une nouvelle histoire de Coraline qui soit aussi bonne ou meilleure que l’original. Cela ne sert à rien de faire autre chose que le premier livre ou film », a écrit l’écrivain sur Twitter.

Une supposée suite de « Coraline » serait en cours de développement et sortira en novembre 2022. Cependant, Gaiman a démystifié la rumeur d’une suite avec un « Non » retentissant. Le projet sur lequel l’écrivain travaille actuellement est l’adaptation en direct de « The Sandman », une série de 10 épisodes qui arrivera en exclusivité sur Netflix le 5 août.