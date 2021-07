Y aura-t-il une sixième saison de The Bold Type ?

En mars de cette année, Netflix a balayé la première de Le type audacieux. La série a été très acclamée par la critique car elle est basée, en partie, sur la vie et la carrière de l’ancienne rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan Joanna Coles et sa gestion de l’un des magazines de mode les plus emblématiques au monde. la bande, est appelée Scarlet.

En plus, Le type audacieux englobe la vie de trois amis nommés Jane, Kat et Sutton, qui se battent pour l’égalité, l’abus de pouvoir, la sexualité féminine et l’homophobie. Il y a déjà quatre saisons qui sont disponibles sur la plateforme numérique et qui, avec cette intrigue, ont remporté un vif succès.

Les protagonistes de The Bold Type. Photo : (HULU)



Cependant, au-delà de la fureur qu’elle a suscitée chez le géant du streaming, la série n’est pas originaire de la plateforme et, pour cette même raison, il reste encore une saison à sortir. Néanmoins, il convient de noter qu’il n’arrivera peut-être pas avant l’année prochaine car, C’était le mercredi 30 juin, quand il a été diffusé, pour la dernière fois, à la télévision américaine.

Mais malgré ce que veulent les fans, la cinquième saison de Le type audacieux Ce sera le dernier car la chaîne officielle qui l’a créé a décidé de l’annuler. Bien sûr, il y a maintenant la possibilité que Netflix puisse faire une extension de la série en la sauvant de l’échec comme cela s’est produit avec plus d’une fiction, comme, par exemple, Lucifer.

Cependant, l’idée de faire une nouvelle saison est difficile puisque, la cinquième édition de la fiction a clôturé, dans le dernier chapitre, l’histoire de tous les protagonistes et, donc, continuer avec de nouveaux chapitres serait la prolonger trop. A tel point que les six derniers épisodes ont été révélateurs pour un strip qui restera dans l’histoire comme l’est Cosmopolitan Magazine.