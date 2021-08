Y aura-t-il une saison estivale cruella 2?

Amazon Primele nouveau thriller psychologique de , Été cruel , est sorti le 6 août et après avoir englouti tous les moments tendus de la première saison en une seule séance (oups), nous sommes tous désespérés de savoir quand un deuxième volet est à prévoir.

La nouvelle série dramatique, qui a été comparée à Pretty Little Liars, suit les histoires de Kate, la fille populaire à la vie charmante qui disparaît un jour, et de Jeanette, l’aspirante ringard qui est accusée d’être liée à la disparition de Kate.

Les événements de la série se déroulent sur trois étés dans les années 1990 et l’histoire est racontée en alternant des points de vue pour maintenir le mystère et les téléspectateurs en haleine.

Lorsque Kate (Olivia Holt de Disney) disparaît, Jeanette (Les routes campagnardes’ Chiara Aurelia) passe d’une introvertie maladroite à la reine des abeilles, mais devient rapidement la personne la plus détestée d’Amérique lorsqu’elle est liée à la disparition.

Les téléspectateurs ont été sur le bord de leurs sièges alors que l’intrigue prend plusieurs rebondissements inattendus et que la vérité continue de nous échapper.

En tant que principales stars de la série, Olivia Holt et Chiara Aurelia devraient revenir alors que l’intrigue s’épaissit dans la saison 2. Froy Gutierrez, qui joue le petit ami de Kate, Jamie Henson, a également joué dans la première saison, et reviendrait donc probablement.

De plus, on peut s’attendre à revoir les parents des filles : Joy Wallis (Andrea Anders), Rod Wallis (Ben Cain), Cindy Turner (Sarah Drew) et Greg Turner (Michael Landes) de retour pour la saison 2.