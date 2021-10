Y aura-t-il une saison 4 de You ? Netflix a déjà renouvelé la série

La saison 3 de You est-elle la dernière saison ? Voici ce que nous savons sur l’avenir de l’émission Netflix.

Tu la saison 3 vient peut-être de sortir sur Netflix, mais les fans recherchent déjà désespérément du contenu plus mortel de Joe Goldberg.

Tu la saison 3 reprend là où la saison 2 s’est arrêtée. Après avoir découvert que Love était enceinte de son bébé, Joe a décidé de ne pas la tuer et le couple a déménagé dans la paisible ville de Madre Linda pour élever leur enfant. Il ne faut pas longtemps avant que le couple meurtrier se retrouve à tuer des gens et, tout comme la saison 2, la saison 3 se termine avec de nombreuses questions sans réponse.

LIRE LA SUITE: Est-ce que Madre Linda est un endroit réel ? Voici où la saison 3 de You a été tournée

Dans cet esprit, il est naturel que les gens en veuillent plus et maintenant Netflix a révélé si l’émission emblématique revenait.

A Tu été renouvelé pour la saison 4 par Netflix ?

Y aura-t-il une saison 4 de You ? Image : Netflix

Oui. Tu est si populaire que Netflix a renouvelé la série pour une quatrième saison avant Tu la saison 3 est même sortie. S’adressant à leur page Twitter officielle hier (13 octobre), le compte You Netflix a tweeté : « YOU Season 4 est dans le [body] bag », aux côtés d’une promo montrant le parcours criminel de Joe de la saison 1 avec Beck et Peach jusqu’à maintenant avec Love in suburbia.

Quant à savoir quelle sera l’intrigue de la saison 4 et qui est dans le casting, vous devrez terminer la saison 3 pour savoir quels personnages sont encore en vie et où se retrouvent Joe et Love.

Vous pouvez également consulter le quatrième Tu roman, sur lequel la série est basée, sur lequel travaille actuellement l’auteur Caroline Kepnes. Cependant, la série s’écarte assez des livres.

Si vous avez déjà regardé la saison 3 et que vous n’avez pas peur des spoilers, rendez-vous sur notre Tu page de la saison 4 pour toutes les dernières nouvelles et informations sur la série.

.

