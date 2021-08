Y aura-t-il une saison 3 de Never Have I Ever?

– Publicité –



Devi Vishwa Kumar, Maitreyi Ramakrishnan, pourrait avoir un meilleur contrôle des impulsions. Mais ça fait quand même plaisir de voir les conséquences de ses décisions ! Never Have I Ever est la deuxième série. Maintenant diffusé sur Netflix, le film s’ouvre avec Nalini, la mère de Devi, voyant sa fille embrasser Ben (Jaren Leeson), le rival devenu béguin de Devi. Il n’est pas surprenant que Devi rentre chez elle pour retrouver Paxton (Darren Barnet), son autre béguin qui l’attend. Paxton a toujours été un peu vague à propos de ses sentiments. Aurait-il pu changer ses habitudes ? Devi sait que sa famille déménagera bientôt en Inde et elle décide de jouer avec eux avant de quitter le navire. Elle sortira avec eux à la fois secrètement et indépendamment ! Elle voyagera vers un autre continent avant que l’un d’eux ne le découvre.

Son plan ne se termine pas comme elle s’y attendait, d’autant plus que Devi est forcée d’annuler le voyage en Inde et laisse derrière elle deux garçons qui l’ont trahie et une conscience rongée par la culpabilité. Le triangle amoureux continue de battre à pleine vitesse au moment où la danse scolaire se déroule. Devi a laissé derrière Ben (Megan Suri) et Devi est jaloux. Paxton réalise également tout ce que Devi a fait. Paxton et Devi terminent la saison ensemble, officiellement. Ben est surpris de voir à quel point il aspire à ce que Devi revienne.

Quelle est la prochaine étape pour notre tête brûlée préférée? Et ses romances compliquées ? C’est ce que l’on sait de la saison 3.

Pensez-vous qu’il y aura une troisième saison de Never have I Ever ?

La deuxième saison a atteint le Top 10 de Netflix, mais le service de streaming n’a pas encore renouvelé le drame original pour adolescents pour un troisième versement. Il n’y a pas lieu de s’alarmer. Il a été initialement lancé en avril 2020. L’émission n’a été renouvelée qu’en juillet 2020. Par conséquent, il est probable que nous devrons attendre la confirmation de Netflix concernant un renouvellement.

Quand sortira la saison 3 ?

Si Never have I Ever conserve le même calendrier de sortie, la saison 3 débuterait probablement entre le milieu et la fin de 2022.

Et après?

Devi et Paxton sont désormais officiellement un élément après de nombreux hauts, bas et chagrins au cours de la saison 2. Devi peut désormais prétendre être une petite amie après leur entrée spectaculaire au Winter Dance. La saison 3 se concentrera sans aucun doute sur les sentiments d’insécurité de Ben pour Devi et Anesa ainsi que sur la lutte de Devi pour naviguer dans une relation publique qu’elle entretient avec un garçon qui l’a autrefois embarrassée d’être vue avec lui.

Il y a aussi tous les autres personnages et leur drame. Kamala (Richa Morjani) sera-t-elle un jour prête à se marier ? La mère de Will Devi, Poorna Jagannathan, continue de sortir avec Chris Jackson (Common). Devi pourra-t-elle un jour changer ses habitudes imprévisibles ? Nous ne pouvons qu’espérer que Devi reste sauvage pour le bien de la bonne télévision.

Alors que nous attendons patiemment l’annonce officielle du renouvellement de la saison du réseau, Barnet a partagé ses espoirs et ses craintes pour les relations publiques de Devi et Paxton. J’aimerais voir comment ils sont ensemble en tant que couple exclusif. Barnet a déclaré que cela apportera de nouveaux défis et qu’il y a beaucoup plus à découvrir. Devi peut en apprendre beaucoup sur Paxton et Devi peut en apprendre beaucoup sur Paxton. Qui sait ce qui se passera quand tout se concrétisera ? Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver. Ils peuvent tomber amoureux, se rendre compte qu’ils sont meilleurs ensemble en tant qu’amis ou se détester.

Interview Divertissement ce soir : Ramakrishnan parle de la relation potentielle de Devi et Paxton dans la saison 3. C’était un arrangement en deux temps, que le Dr Ryan et Eleanor disent tous les deux ne compte pas. Ce n’est pas vrai. Elle n’a aucun petit ami. Ce sera excitant de la voir comme une amie, un nouveau type de relation dans sa vie.

Elle a dit: «Mais Paxton réalisant que Devi signifie pour lui était gentil. Il se rend compte que ‘Cette personne croit en moi et ne pense pas que je suis stupide. C’était un sentiment formidable de voir Paxton mettre de côté sa fierté et son ego et offrir son pardon.

ET a été informé par Lang Fisher que l’expérience de rencontre de Devi est nouvelle. Il a déclaré que l’avenir de la série explorerait « le sexe et comment le faire si vous êtes un nerd avec très peu d’expérience et que vous sortez avec un gars expérimenté ».

Fisher a également promis que nous verrions plus de la famille de Devi. « Nous avons présenté sa grand-mère, Nirmala, cette saison, qui [Ranjita Chkravarty] est une actrice incroyable, et elle vient d’apporter une toute nouvelle dimension à la série et de combler un peu le vide laissé par Mohan. J’aimerais voir sa nouvelle dynamique familiale maintenant.