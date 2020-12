Chilling Adventures of Sabrina a été annulée par Netflix en 2020 mais une cinquième saison était déjà en préparation.

Aventures effrayantes de Sabrina La saison 4 est enfin sortie sur Netflix et les téléspectateurs sont déjà désespérés qu’il y ait une saison 5.

Dès la première saison de Aventures effrayantes de Sabrina a fait ses débuts sur Netflix à la fin de 2018, des gens du monde entier sont tombés amoureux de l’univers Greendale. Des singeries chaotiques de Sabrina à ses triangles d’amour qui divisent, le spectacle ne manque jamais d’être divertissant. La saison 4 est la saison la plus aventureuse de la série à ce jour. Il y a la mort, le drame et bien plus encore.

Cependant, les fans voulant un Aventures effrayantes de Sabrina la saison 5 devra dire au revoir. La série a été annulée.

Y aura-t-il une Chilling Adventures of Sabrina saison 5? Image: Netflix

En juillet, Netflix a confirmé que le drame populaire pour adolescents avait été annulé. Dans un rapport, Sabrina showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a déclaré: « Travailler sur Aventures effrayantes de Sabrina a été un honneur incroyable depuis le premier jour. « Il a ajouté: » Le casting, à commencer par Kiernan comme la sorcière adolescente préférée de tous, a été une joie absolue. Je suis plus que reconnaissant. «

En d’autres termes, il n’y a pas de Aventures effrayantes de Sabrina date de sortie de la saison 5 car il n’y aura pas de partie 5.

Pourquoi Netflix a-t-il annulé Aventures effrayantes de Sabrina?

Netflix n’a pas révélé pourquoi ils ont annulé Sabrina mais, dans le passé, ils ont abandonné des émissions pour diverses raisons: faibles notes, acteurs souhaitant entreprendre différents projets, séries arrivant à leur fin naturelle etc. Netflix a également annulé plus d’émissions que d’habitude en 2020, en raison du coronavirus pandémie, il est donc possible que Sabrina était un dommage collatéral.

Que se serait-il passé en Sabrina saison 5?

Depuis que l’émission a été annulée, nous ne le saurons jamais avec certitude, mais Aguirre-Sacasa a tease plusieurs pépites de ce qu’il avait prévu pour la saison 5 sur les réseaux sociaux. En juillet, il a tweeté: « Merci pour tout l’amour, fans de #sabrinanetflix. La quatrième partie est notre meilleure à ce jour et la cinquième partie, » Witch War « , aurait été incroyable. A suivre dans les pages de la bande dessinée #CAOS. .. «

Parallèlement au tweet, il a partagé une affiche mettant en vedette les personnages principaux de Riverdale et les personnages principaux de Sabrina avec le titre: « Les sorcières de Riverdale arrivent ». Dans cet esprit, les fans pensent que la saison 5 aurait présenté un officiel Riverdale crossover.

Merci pour tout l’amour, #sabrinanetflix Ventilateurs. La quatrième partie est notre meilleure à ce jour et la cinquième partie, «Witch War», aurait été incroyable. A suivre dans les pages de #CAOS bande dessinée … 💔🔮☠️🍔👨🏻‍💻 pic.twitter.com/wNvTfxYNfX – RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 10 juillet 2020

