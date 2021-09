Y aura-t-il une bande-annonce pour The Flash dans DC FanDome ? La réponse!

Le film Le flash, réalisé par l’Argentin Andy Muschietti, est l’un des projets les plus ambitieux de la DC Univers étendu. Beaucoup disent qu’à partir de cette entrée plus rien ne sera pareil pour les propriétés de la marque. Le pouvoir quantique du héros lui permet de voyager dans le multivers et de nombreuses modifications pourraient survenir du fait de l’action du Couloir écarlate.

Les fans du héros, et ceux de DC en général, attendent avec impatience ce film pour savoir quel sera l’avenir du DCEU. Nous savons que le Homme chauve-souris de Ben affleck Tu rencontreras Éclat et le Homme chauve-souris de Michael Keaton. On ne sait pas encore quel est le rôle de chacun dans cette histoire, mais les initiés suggèrent que la version actuelle du batman cessera d’exister et que celle des années 80 aura un rôle important à partir d’ici.

Quand arrivera la bande-annonce de The Flash ?

Toutes ces rumeurs ne font qu’alimenter la soif d’informations du fandom et une bande-annonce officielle serait idéale pour faire la lumière sur l’intrigue du film. Cependant, Barbara Muschietti, producteur du film, a annoncé qu’il n’y aurait pas de bande annonce pour ce film lors de l’événement DC FanDome. Déception? Assurance! Les adeptes de la chauve-souris auront leur avance de Le Batman: Jalousie!

La vérité est que Muschietti a été encouragé à dire qu’il y aura une surprise concernant le film, mais il reste à savoir ce qu’ils se sont préparés à partager lors de l’événement qui comprend tant de convocations publiques. Peut-être qu’un initié découvrira à travers leurs sources de quoi parle le contenu que nous allons voir dans le FanDome.

Il faut aussi s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de bande annonce compte tenu du fait que le tournage du film n’est pas encore terminé et qu’il reste plusieurs mois avant la première de Le flash. Peut-être un concept art ou une révélation sous la forme d’une image comme être le différent Homme chauve-souris ensemble, rue Sacha Quoi Super Girl… les possibilités sont nombreuses compte tenu de la nature du projet de Muschietti.