Imaginez changer de sexe en une seule nuit. Cela semble irréaliste, non? Aujourd’hui, nous parlerons d’une série similaire nommée Oniichan wa Oshimai qui présente tous les fantasmes de la transformation d’un garçon en fille. Issu d’un fond de comédie de vie, un garçon se réveille un jour pour voir qu’il s’est transformé en fille. Eh bien, tout cela grâce à sa sœur. Donc, cet article va parler de ce manga fou et «Y aura-t-il une adaptation Oniichan wa Oshimai Anime? Tout ce que nous savons jusqu’à présent!

Également connu sous le nom de «Mon frère est fait pour», cet anime a quelques tranches de vie. Parlez d’une sorte de drogue qui peut changer le sexe d’une personne, tout le monde adorerait l’avoir en premier lieu. Mais bientôt tout le monde se rendra compte que les choses ne se résument pas ainsi. Précisément, cette série vous montrera la différence entre la vraie vie fantastique et celle de la bobine.

Histoire d’Oniichan wa Oshimai

La fantaisie sombre, une tranche de vie et la comédie sont ce qui définit cette série en bref. Parlant de l’histoire, il présente la vie de deux frères et sœurs qui se retrouvent piégés dans les pires situations. Après avoir consommé des drogues étranges, Mahiro Oyama se transforme en fille le lendemain matin. Vient maintenant l’entrée de la sœur de Mahiro, Mihari Oyama, un génie dans le domaine de la science.

Mihari n’était pas au courant des effets secondaires d’un médicament qu’elle a finalement servi à son frère. En conclusion, Mahiro se transforme en fille après l’avoir consommée dans son repas. Mihari, une fille de génie qui fréquente maintenant l’université, est seule responsable de la transformation de son frère en fille tout d’un coup.

Lisez aussi: Yamada-kun à Lv999 no Koi wo Suru adaptation de l’anime et date de sortie, tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Adaptation d’Anime Oniichan wa Oshimai

Les fans attendent depuis un certain temps pour regarder l’adaptation animée Oniichan wa Oshimai de cette série. Pour être honnête, il s’est assuré une place dans le top 3 des séries de mangas qui devraient être animées selon les sondages d’audience. En dehors de cela, il va sûrement avoir un grand impact sur les écrans de télévision dès son lancement.

Compte tenu de sa base de fans et de son battage médiatique, et cela aussi juste avec la sortie de son manga, cette série fera une explosion sur sa sortie d’anime. Après presque un sondage d’audience auprès de 180000 lecteurs de mangas, il a obtenu la troisième place dans la liste des séries de mangas les plus populaires à animer.

Recommandé: Y aura-t-il une adaptation Oji-Sama à Neko Anime? Voici ce que nous savons jusqu’à présent!

Oniichan wa Oshimai Anime Date de sortie

Passant à la date de sortie de ce spectacle, il peut être publié de sitôt. Depuis le début du covid-19, l’industrie de l’anime ne pouvait pas être plus dévastée en termes de sorties. En outre, l’AnimeJapan a dû être annulé en raison des problèmes concernés.

Avec le retour du monde à la normale, cette série de mangas obtiendra une adaptation d’anime à coup sûr. De plus, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée pour l’adaptation de l’anime Oniichan wa Oshimai. L’espoir et l’attente sont tout ce qui motive les fans de manga de cette série maintenant.

Oniichan wa Oshimai Manga

Les lecteurs de manga ont béni leurs yeux après avoir lu cette série super excitante. Écrit par Nekotofu, le manga a été publié en juin 2018. Avec de belles ventes, le scénario permet également à cette série de se démarquer de la foule. Il décrit l’histoire de deux frères et sœurs et comment ils s’attaquent à une condition pleine de choses étranges. Mahiro, le frère d’une fille de génie nommée Mihari se transforme en fille après avoir absorbé une drogue qui se retourne contre lui.

« Onii-chan wa Oshimai » de Nekotoufu est en couverture du prochain numéro de Comic Rex 2020/12. La série a 300 000 exemplaires en circulation pour les volumes 1 à 4. pic.twitter.com/mzgqwvcv6i – Manga Mogura (@MangaMogura) 22 octobre 2020

Conclusion

Le manga de cette série a tout ce qu’il faut pour s’adapter à un anime. Bien que nous ne soyons pas sûrs de la date de sortie, il peut obtenir une adaptation d’anime à tout moment. L’histoire d’un garçon qui se transforme en fille après avoir consommé une drogue étrange semble irréaliste et c’est ce que les téléspectateurs veulent ces jours-ci. Et cela amène cet article sur «Y aura-t-il une adaptation Oniichan wa Oshimai Anime? Tout ce que nous savons jusqu’à présent! a une fin.