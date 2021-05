Y aura-t-il une adaptation Oji-Sama à Neko Anime? Voici ce que nous savons jusqu’à présent!

Un homme et son chat, communément appelé Ojisama à Neko au Japon et dans ses pays d’origine, est une célèbre série de mangas basée sur la tranche de vie. Écrit et créé par Umi Sakurai, cette série de mangas japonais de genre comique a fait sa course originale en 2017 avec six volumes. Dans ce blog, vous en saurez plus sur l’adaptation de l’anime Oji-Sama à Neko.

Publié par Sakurai en tant que webcomic au début, il a ensuite été sérialisé par Square Enix Manga. Avec de si bonnes ventes dans le monde entier avec sa série de mangas, les fans veulent sûrement une adaptation d’anime pour cette série. Si vous voulez en savoir plus sur cette comédie et cette série shonen, lisez le blog.

Histoire d’OjiSama à Neko

Il a certainement une histoire amusante qui traite de la relation entre un vieil homme veuf et un chat indésirable. Fukumaru, un chat fascinant énorme et peu attrayant, vit dans un refuge pour animaux. Souvent regardé par les gens pour son adoption, Fukumaru désire avoir quelqu’un d’aimable dans la vie.

Un jour, il est étonnamment adopté par un vieil homme nommé Kanda, qui est veuve et vit dans une relation lointaine avec ses enfants adultes. Accablés par la compagnie l’un de l’autre, Fukumaru et Kanda font avancer leur histoire au fur et à mesure que la série avance.

Adaptation de l’anime OjiSama à Neko

L’émission télévisée d’Oji-Sama à Neko a été diffusée en janvier 2021 et a également été très appréciée. L’acteur principal, jouant le rôle de Kanda, a récemment reçu un prix pour son travail dans la série télévisée. Maintenant, les fans attendent que ce manga obtienne une adaptation d’anime. En gardant à l’esprit le succès de l’émission dramatique télévisée diffusée en janvier, elle peut sûrement obtenir une adaptation d’anime.

Date de sortie de l’anime OjiSama à Neko

L’histoire de «Un homme et son chat» a sûrement recueilli une immense quantité d’amour de la part des lecteurs et des téléspectateurs sur toutes les plateformes. Parlant de sa date de sortie, il n’est pas encore effacé. Mais après le succès de la série télévisée dramatique de cette émission, la date de sortie de l’anime peut être annoncée par les officiels de sitôt.

OjiSama à Neko Manga

Cette série primée s’avère sûrement être le manga préféré des fans maintenant. L’histoire tourne autour d’un chat indésirable qui est toujours négligé par les adoptants par rapport à d’autres chatons mignons. Essayant de rechercher l’amour et l’amitié, Fukumaru obtient enfin un propriétaire nommé Kanda, un vieil homme veuf qui a trouvé son compagnon à Fukumaru. Kanda, un homme veuf qui vit dans une relation éloignée avec ses enfants d’âge mûr, adopte Fukumaru.

Ils sont tous les deux submergés par le soutien mutuel à chaque étape de leur vie. Discutant de la compagnie d’un humain et d’un animal, l’histoire est une combinaison parfaite de comédie et de tranche de vie avec des données démographiques shonen.

OjiSama à Neko TV Drama Show

Après une réponse incroyable à la série manga, un drame télévisé mettant en vedette un acteur vétéran dans le rôle principal est sorti le 6 janvier 2021. Kanda Fuyuki, une pianiste célèbre dans le monde, adopte un chat et le nomme Fukumaru. Veuf il y a quelques années, Kanda vit loin de ses enfants adultes et est lié à la solitude. Vous pouvez sûrement regarder cette émission dramatique télévisée pour savoir que Kanda et Fukumaru mettent fin à la souffrance de leur solitude l’un avec l’autre.

Emballer

Compte tenu de la série d’événements les uns après les autres, l’adaptation d’un anime d’OjiSama à la série de mangas Neko est inévitable. Cela a peut-être été une longue attente pour les fans de cette série, mais l’anime vaudra tout cela. Pour en savoir plus sur les autres séries de mangas et leurs nouvelles d’adaptation d’anime, vous pouvez suivre le gars de spoiler pour les mises à jour et les nouvelles.