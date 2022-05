Y aura-t-il un Top Gun 3 ?

Le succès de la suite ne peut pas seulement être montré en signes dollar, car le spécial Tom Cruise a reçu des critiques élogieuses (même s’il est qualifié de meilleur que l’original). Le film arrive à 97% sur les tomates pourries et affiche également un score d’audience de 99%. Metacritic a également été favorable au film et lui a attribué un score d’audience de 9,3. Les gens ont même dit que c’était l’un des meilleurs films de Tom Cruise.

Bien qu’il n’y ait pas de plan officiel pour un troisième Top Gun, sa progression a été taquinée. En parlant à Indie Wire Top Gun: l’acteur non-conformiste Glen Powell (Hangman) a déclaré qu’il devait y avoir un terrain décent pour une autre suite, déclarant « il n’y a aucune raison d’ajouter simplement un autre film à la filmographie du monde, s’il ne contribue pas ou battre l’original. Il ajoute plus tard « Si nous pouvons trouver des choses plus folles à faire avec des avions ou une histoire captivante et émotionnelle et aventureuse et romantique et toutes ces choses comme, je suis sûr que Tom serait en panne. » Dans l’ensemble, ne vous faites pas trop d’espoir car nous avons attendu 36 ans pour la suite récente, nous attendons peut-être longtemps une annonce de Top Gun 3.