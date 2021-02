Y aura-t-il un To All the Boys 4? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent

To All The Boys Always and Forever est basé sur le dernier livre de Lara Jean, mais il semble qu’un autre pourrait être en préparation.

L’attente est terminée. À tous les garçons: toujours et pour toujours est enfin disponible sur Netflix … mais qu’en est-il À tous les garçons 4? Cela vient-il?

À tous les garçons, toujours et pour toujours est le dernier volet d’une série de films basés sur la trilogie emblématique de Jenny Han des livres de Lara Jean. Le film suit À tous les garçons que j’ai aimés avant et À tous les garçons: PS Je t’aime toujours qui est sorti en 2018 et 2020 respectivement. La franchise à succès raconte l’histoire d’amour de Lara Jean et Peter Kavinsky du lycée au collège.

L’histoire de Lara Jean et Peter Kavinsky est-elle vraiment terminée? Jenny Han, Lana Condor, Noah Centineo et le reste de la À tous les garçons les acteurs ont tous laissé entendre que nous pourrions obtenir un autre livre et un autre film. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand est À tous les garçons 4 sortir?



Y aura-t-il un To All the Boys 4? Image: Netflix

y a t-il À tous les garçons 4 date de sortie?

Dans l’état actuel des choses, il n’y a eu aucune déclaration officielle de Jenny Han ou de Netflix au sujet d’un À tous les garçons 4 livre ou film. Cela étant dit, Jenny et les acteurs ont tease que cela pourrait être dans les œuvres. En 2020, Noah a déclaré à Variety qu’il adorerait jouer à nouveau le rôle de Peter Kavinsky dans un potentiel À tous les garçons 4 film. Il a dit: «Si Jenny Han écrit un quatrième livre, inscrivez-moi!».

Maintenant, bien que ce ne soit pas une confirmation concrète de plus À tous les garçons, Jenny a en fait répondu à l’histoire de Noah sur Twitter dans un tweet maintenant supprimé avec un emoji réfléchi. En d’autres termes, elle y pensait définitivement et le fait qu’elle ait depuis supprimé le tweet suggère qu’elle a peut-être déjà écrit ou est en train d’écrire un À tous les garçons 4 réservez en secret.

Si le livre a déjà été écrit, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas sortir à un moment donné cette année avec le quatrième film en 2021. Nous vous tiendrons au courant des mises à jour.



À tous les garçons 4: date de sortie, distribution, bande-annonce, spoilers et nouvelles sur le livre et le film. Image: Netflix

Qui sera dans le À tous les garçons 4 jeter?

Encore une fois, il n’y a aucune confirmation que le film se déroule, mais Noah n’est pas le seul acteur à avoir dit qu’il reviendrait pour un quatrième film. Lana Condor a tweeté: « Des applaudissements lents tout autour », en réponse au tweet emoji de Jenny. Sans oublier, Ross Butler, qui joue le meilleur ami de Peter, Trevor, dans les films, a ajouté: « Ici pour ça s’il y a un za ».

Le reste des stars a été assez calme jusqu’à présent, mais il semble essentiellement que toute la distribution principale soit prête pour le tournage À tous les garçons 4 si Jenny écrit et publie un quatrième livre. Croisons les doigts Jenny travaille sur quelque chose maintenant.

Que se passera-t-il dans À tous les garçons 4?

Tout comme le livre, À tous les garçons 3 se termine par Lara Jean et Peter partant dans des collèges séparés. Cependant, au lieu de se séparer, Lara Jean et Peter décident de faire du travail à distance. On imagine que À tous les garçons 4 ramasserait d’ici. Si tel est le cas, nous verrons si le couple peut faire de l’interurbain et si de nouveaux intérêts amoureux d’université menaceraient leur relation.

Il est également possible que le livre et le film avancent pour voir ce qu’ils font après l’université. Nous devrons attendre que Jenny fasse des annonces pour savoir avec certitude comment cela se passerait.

y a t-il À tous les garçons 4 bande annonce?

Comme aucun livre ni film n’a encore été annoncé, il n’y a rien pour le moment. Cela étant dit, nous veillerons à vous faire savoir si et quand une version sera publiée.

