Y aura-t-il un Kissing Booth 4 ? Voici ce qui a été dit

Y aura-t-il un jour un Kissing Booth 4 ? Beth Reekles et les stars du film Netflix ont parlé…

La libération de La cabine de baisers 3 sur Netflix met fin à une autre ère emblématique de la comédie romantique pour adolescents.

Avec la conclusion de l’histoire d’Elle, Lee et Noah avec La cabine de baisers 3, les fans recherchent évidemment tout type d’indice ou d’indice que l’histoire pourrait un jour continuer. Cependant, un autre Cabine de baisers film, ou même un autre Cabine de baisers livre, semble improbable en ce moment. La cabine de baisers 4 n’a pas l’air d’être sur les cartes.

Cela dit, voici tout ce que nous savons sur l’avenir possible de la Cabine de baisers franchise, et ce que les stars des films, et l’auteur Beth Reekles, ont dit.

Y aura-t-il un autre Cabine de baisers film?

Y aura-t-il un Kissing Booth 4 ? Image : Netflix

Y aura-t-il un Baisers Stand 4?

À partir de La cabine de baisers 3date de sortie de , il n’y a aucune confirmation qu’un quatrième film sera tourné.

Dans des interviews avant la sortie du film, Joey King a expliqué à quel point il était « doux-amer » de quitter la franchise et les personnages, mais aussi heureux de la fin de la trilogie.

Jacob Elordi a également déjà écarté l’idée de La cabine de baisers 4 de sa part. Dans un profil de décembre 2020 avec Vanity Fair, Jacob a déclaré que La cabine de baisers 3 « est vraiment le dernier baiser. »

En tant que l’une des franchises de films les plus populaires de Netflix, il force être une possibilité que nous puissions un jour revoir Elle et Lee et voir comment ils se débrouillent à l’université ou après l’obtention du diplôme. Mais en fin de compte, la décision appartiendra à Netflix et à l’auteur du roman original, Beth Reekles.

The Kissing Booth 4 : Y aura-t-il un autre film ? Image : Netflix

Y aura-t-il un Baisers Stand 4 livre?

Dans une séance de questions-réponses sur YouTube avant la sortie de La cabine de baisers 3, l’auteur Beth Reekles a répondu à cette question exacte :

« Techniquement, il y a déjà cinq Kissing Booths parce qu’il y a La cabine des baisers, La maison de plage (qui a lieu pendant La cabine des baisers), The Kissing Booth 2: Tenir la distance, Le stand des baisers : Road Trip (a lieu pendant la Baisers Stand 2) et The Kissing Booth 3: Une dernière fois. »

« Mais non, Kissing Booth 3: Une dernière fois est le dernier. Je pensais avoir été assez clair en utilisant le titre Une dernière fois, mais peut-être pas. »

Alors que Beth Reekles a écrit les livres originaux qui ont ensuite été adaptés dans les films Netflix, Reekles a écrit le troisième livre basé sur le script qui a été écrit pour le film. Le stand des baisers : Road Trip a également été écrit après que Beth ait terminé les modifications sur La cabine de baisers 3.

Alors même s’il n’y en a peut-être plus Cabine de baisers films à l’avenir, il y a encore les deux nouvelles à lire comme histoires d’accompagnement au Cabine de baisers franchise, si vous ne l’avez pas déjà fait.

