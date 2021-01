Y aura-t-il un destin: la saison 2 de la saga Winx?

All the Fate: The Winx Saga saison 2 date de sortie, distribution, bande-annonce, informations spoiler et nouvelles que nous connaissons jusqu’à présent.

Destin: la saga Winx est enfin disponible sur Netflix et les fans se demandent déjà si nous aurons une deuxième saison du drame pour adolescents.

Destin: la saga Winx est une adaptation moderne et en direct de la populaire série de dessins animés italienne Winx Club. Le nouveau spectacle raconte l’histoire de Bloom (Abigail Cowen), une adolescente qui vient de découvrir qu’elle est une fée du feu. Après avoir découvert ses pouvoirs, Bloom commence à étudier à Alfea, aux côtés d’autres jeunes adultes magiques, dont Sky (Danny Griffin), qui tombe instantanément amoureux d’elle.

La saison 1 se termine sur un énorme cliffhanger. Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur Destin: la saga Winx saison 2, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les spoilers et les nouvelles sur l’avenir de la série fantastique.

Quand est-ce Destin: la saga Winx la saison 2 sort-elle sur Netflix?



Fate: The Winx Saga saison 2: date de sortie, distribution, spoilers et actualités. Image: Netflix

Y aura-t-il un Destin: la saga Winx saison 2?

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de confirmation officielle quant à savoir si Destin: la saga Winx sera de retour pour une deuxième saison sur Netflix. Cependant, The Wrap a rapporté que c’est sur les cartes: « Un individu avec des connaissances dit à The Wrap qu’il devrait y avoir une saison 2, l’espoir est en fait d’amener Flora dans ‘Fate: The Winx Saga' ».

Netflix prend souvent jusqu’à deux mois pour annoncer si leurs émissions ont été renouvelées ou non, il est donc probable que nous ne le saurons pas avec certitude avant quelques semaines.

Quand est le Destin: la saga Winx date de sortie de la saison 2?

Depuis Destin: la saga Winx n’a pas encore été officiellement renouvelé, il n’y a pas de date de sortie pour le moment. Cela étant dit, Netflix a tendance à publier de nouvelles saisons de ses émissions sur une base annuelle, il est donc possible que Destin: la saga Winx la saison 2 pourrait arriver sur Netflix dès janvier 2022.

Étant donné que la première saison ne dure que six épisodes, il est également possible que Destin: la saga Winx la saison 2 pourrait être filmée rapidement et même sortir à un moment donné plus tard cette année. Tout dépendra probablement de l’impact de la pandémie de coronavirus sur le tournage.

ATTENTION: SORT: LA WINX SAGA SPOILERS SAISON 1 CI-DESSOUS

Qui sera dans le Destin: la saga Winx casting de la saison 2?

Encore une fois, il n’y a pas d’informations concrètes concernant le Destin: la saga Winx saison 2 pour le moment, mais nous estimons que tous les personnages encore en vie seront de retour pour plus. En d’autres termes, attendez-vous à voir revenir Abigail Cowen (Bloom), Danny Griffin (Sky), Hannah van der Westhuysen (Stella), Elisha Applebaum (Musa), Precious Mustapha (Aisha) et Eliot Salt (Terra).

Nous pensons aussi que Sadie Soverall (Beatrix), Theo Graham (Dane), Freddie Thorp (Riven), Jacob Dudman (Sam) et Robert James-Collier (Silva) seront tous de retour. Les créateurs ont également déclaré qu’il était prévu d’introduire Flora dans la série. Cependant, il n’y a pas encore de mot sur qui la jouera.

Que se passera-t-il dans Destin: la saga Winx saison 2?

On ne sait pas exactement ce qui se passera dans Destin: la saga Winx saison 2, mais nous verrons probablement Bloom, Stella, Musa, Aisha et Terra combattre Rosalind (Lesley Sharpe), qui a repris Alfea après avoir assassiné Farah (Eve Best). Pendant ce temps, nous imaginons que Beatrix, Riven et Dane vont causer plus de problèmes.

Nous verrons également sans aucun doute si Bloom et Sky deviennent un couple officiel et comment la cousine de Terra, Flora, s’intègre dans le reste des personnages.

y a t-il Destin: la saga Winx bande-annonce de la saison 2?

Il n’y a pas Destin: la saga Winx bande-annonce de la saison 2 pour l’instant mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura un.

