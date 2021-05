Y aura-t-il Oh My Ghost Saison 2? Tout ce que tu as besoin de savoir!

Oh, My Ghost est un drame K amusant et agréable sur lequel se gaver. Il y a la romance, la comédie et le drame impliqués. Oh, My Ghost La saison 1 a été très appréciée des téléspectateurs, qui doivent s’interroger sur le statut de Oh My Ghost Season 2. Dans l’ensemble, il est super mignon avec beaucoup de personnages adorables et racontables. Ce fut un succès commercial et a reçu des critiques positives de la part des critiques.

Oh My Ghost Saison 2

Oh, My Ghost est sorti en 2015. Il a été diffusé sur TvN. Il y a seize épisodes et chaque épisode dure environ une heure. Il est disponible sur Rakuten Viki. Le réalisateur est Yoo Je-won. Les écrivains sont Yang Hee-Seung et Yang Seo-Yoon.

Ce K Drama a été nominé pour 21 prix en 2015 et 2016. Il a remporté six prix. Il s’agit notamment du prix d’excellence, de l’actrice dans une mini-série, de la meilleure actrice, de la meilleure actrice dans un second rôle, du prix du meilleur contenu (drame), du prix deux étoiles et du prix de la meilleure chimie. Compte tenu de tous ces facteurs, il est fort probable qu’il y aura un renouvellement pour Oh My Ghost Saison 2.

L’intrigue d’Oh My Ghost

Oh, My Ghost raconte l’histoire de Na Bong Sun et Kang Sun Woo. Bong Sun a une personnalité extrêmement timide. Elle a également une faible estime de soi. Par conséquent, elle est souvent réprimandée dans son travail. Bong -sun travaille en tant que chef assistant au Sun Restaurant. Le patron de Bong-sun est le chef étoilé arrogant Kang Sun-woo. Cependant, elle a le béguin pour lui.

Bong Sun a la capacité de voir les fantômes. Un jour, elle obtient possédé par Shin Sun Ae. C’est un fantôme vierge vigoureux. Il ne faut pas longtemps avant que Sun Ae possède Bong Sun et se rende compte qu’elle est un partenaire parfait pour être son hôte. Sa possession sur Bong Sun est donc un résultat pour compenser le manque de romance dans sa courte vie. Elle croyait que ce n’est qu’en perdant sa virginité qu’elle pourra «résoudre sa rancune» et passer à l’au-delà. La détermination de Sun-ae est de séduire le plus d’hommes possible. Elle prévoit de le faire en possédant diverses femmes et elle trouve le vaisseau parfait à Bong-sun.

Sun-woo a eu le cœur brisé par son ami de collège Lee So -Hyung ne sortait donc avec personne. Bong-sun se débarrasse de sa timidité et se transforme soudainement en une femme confiante et dynamique. Une fois que Sun Ae s’est adaptée à sa situation, sa confiance transparaît et tout le monde remarque le changement radical dans la nouvelle personnalité de «Bong Sun». Ainsi, elle attire enfin son attention.

L’histoire continue et le « Bong Sun » guilleret et extraverti est capable de se rapprocher avec Sun Woo et la relation s’épanouit. Il y a un tournant passionnant qui suit. Sun Ae commence à avoir ses propres sentiments pour Sun Woo. Il y a aussi un triangle amoureux là-dedans. Ce drame K est un package complet car c’est un thriller, agréable, amusant, romantique et mignon. Pas étonnant que les fans plaident pour Oh My Ghost Saison 2.

Le casting de Oh My Ghost Saison 2

Park Bo-young joue le rôle de Na Bong-sun. Jo Jung suk joue le rôle de Kang Sun-woo. Kim Seul -gi joue le rôle de Shin Sun-ae. Lim Ju -hwan joue le rôle de Choi Sung-jae.

Y aura-t-il Oh My Ghost Saison 2?

Nous sommes tous enthousiasmés par les détails de la sortie de Oh My Ghost Season 2. Voici donc ce que nous savons. En 2018, il y avait une version thaïlandaise d’Oh My Ghost. Il s’est terminé sur une note complète. Tous les scénarios sont parfaitement liés. À ce jour, il n’y a pas de nouvelles officielles de Oh My Ghost Season 2. Cependant, s’il y a Oh My Ghost Season 2, il est probable que la date de sortie soit en 2022.

La pandémie a ralenti les choses dans une large mesure. Cela a poussé les administrateurs à repenser en raison des risques encourus. Bien que cela aussi passera. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de croiser les doigts et d’attendre patiemment.