Y aura-t-il la saison 3 de Dark Matter sur HBO? Ce sont tes chances

La Saison 2 de The Dark Materials (His Dark Materials) a commencé le 8 novembre et comprendra 7 épisodes dans lesquels nous continuerons à nous plonger dans l’histoire qui adapte la célèbre franchise littéraire écrite par Phillip Pullman. En Espagne, la production se voit à travers HBO, mais la vérité est que c’est une série qui est également diffusée sur BBC One, l’une des chaînes publiques les plus importantes du Royaume-Uni. Même si le deuxième lot n’est pas encore terminé, Y aura-t-il la saison 3 de Dark Matter?

Possibilités d’une Dark Matter saison 3

Les possibilités pour que cela continue sont: est une adaptation d’une saga littéraire de trois livres, et il y a encore une histoire à raconter, mais la vérité est que la diffusion de la deuxième saison a chuté d’audience:

Dans Royaume-Uni , La vérité est qu’il est resté par rapport à la fin du premier lot: 5,64 millions de téléspectateurs dans le premier épisode du second, et 5,80 dans le dernier du premier. Mais la série a été créée l’année dernière avec plus de 7 millions de téléspectateurs.

Dans HBO, En tant que chaîne de paiement nord-américaine, elle est passée de près de 500 000 téléspectateurs en moyenne la première saison à 227 000 lors de la première de la seconde.

En bref, si les données sont conservées au Royaume-Uni et dans le diffusion la série continue d’être vue par des millions de téléspectateurs à travers le monde, nous pouvons avoir la saison 3 de Dark Matter.

Synopsis de la matière sombre

« Lyra Oui Volonté Ce sont deux enfants qui vivent une aventure dangereuse dans des mondes enchantés pleins de menaces. Face aux ours, aux sorcières, aux anges déchus et même à des spectres dévoreurs d’âmes, les deux garçons se rendront vite compte que le poids de l’avenir de l’humanité, tant les vivants que ceux qui sont décédés, dépend d’eux.« .

