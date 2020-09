Y aura-t-il la saison 2 de Away, la nouvelle série spatiale Netflix?

La showrunner dit qu’elle a des idées pour les prochains épisodes, bien qu’elles n’aient pas encore été confirmées

Netflix a publié cette semaine l’une de ses propositions de fiction les plus ambitieuses pour le second semestre 2020: on parle de Away, une série mettant en vedette le double oscarisé Hilary swank qui nous présente un voyage à Mars, bien que d’un point de vue plus humain et émotionnel. Beaucoup auront déjà dévoré ses dix épisodes en un peu plus d’une journée, et par conséquent, vous vous demandez peut-être s’il y aura une deuxième saison.

L’intrigue de Away peut-elle se poursuivre dans une saison 2?

La l’équipage parvient à atterrir avec succès sur Mars à la fin du chapitre 10, et par conséquent, leur voyage ne fait que commencer: 14 mois qu’ils seront sur cette planète rouge inhospitalière, plus 8 autres du voyage de retour. Tout cela s’il n’y a pas de revers inattendus. Alors, oui, l’histoire peut (et doit) se poursuivre sous la forme d’une deuxième saison, et son créateur, Jessica Goldberg, a une idée à ce sujet: plongez dans le concept ‘Espace X‘pour explorer l’une des plus grandes questions sur l’univers.

Synopsis et bande-annonce pour Away, les nouveautés de Netflix et Hilary Swank

L’astronaute américain Emma Green (Hilary Swank) se prépare à diriger un équipage international lors de la première mission sur Mars. Ce grand exploit de sa carrière professionnelle est lié à la difficile décision de devoir se séparer de son mari (Josh Charles) et sa fille adolescente (Talitha bateman) quand ils en ont le plus besoin, et le fait que je ne les reverrai peut-être plus jamais.

