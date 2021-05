Y aura-t-il Komi-san wa, Comyushou Anime Adaptation? Tout ce que nous savons jusqu’à présent!

Nous aimons tous regarder un anime qui est un mélange de comédie et de shounen. Eh bien, je suppose que rien ne peut être mieux que de regarder un anime de lycée avec un mélange de shounen. Parlant de la même chose, récemment Komi-san wa, les fans de Comyushou ont fait beaucoup de bruit pour son adaptation anime. Ce n’est qu’une question de temps après la fin de la pandémie et le retour de l’industrie de l’anime à la normale. En outre, il existe une liste de séries de mangas qui peuvent obtenir une adaptation d’anime de sitôt. Eh bien, Komi-san wa, Comyushou figure sûrement dans la liste de ceux-ci.

Komi-san wa, scénario de Comyushou

Une comédie romantique écrite et illustrée sur des filles et des garçons qui ont du mal à communiquer avec les autres. Avant d’être sérialisée dans Weekly Shounen Sunday, la série a d’abord été publiée en one-shot dans le «Shin Sedai Sunday Grand Prix» en 2015.

Komi-san est une jeune femme magnifique et admirable dont personne ne peut détourner le regard. Presque tout le monde à l’école la considère comme une beauté froide qui ne fait pas partie de leur ligue, mais Tadano Hitohito connaît la vérité: elle n’est que terrible pour interagir avec les autres. Komi-san, qui veut briser sa mauvaise habitude, fait appel à Tadano-kun pour l’aider.

Komi-san wa, adaptation d’anime Comyushou

Le manga Komi-san wa, Comyushou (Komi Can’t Communicate), écrit et dessiné par Tomohito Oda, sera adapté en anime, selon une fuite sur le réseau social Weibo. Une confirmation officielle et plus d’informations sont attendues prochainement, mais la fuite provient d’une source entièrement digne de confiance en Chine.

En gardant à l’esprit la popularité de cette série de mangas au Japon, elle pourra certainement bientôt faire l’objet d’une adaptation animée. En outre, il a obtenu une place dans la liste des 10 meilleurs mangas que les fans veulent voir comme une animation.

Komi-san wa, Comyushou Anime Date de sortie

Une récente fuite du réseau social chinois Weibo a révélé qu’une adaptation animée de ce manga était en préparation. Étant donné que la fuite provient d’un compte de confiance pour ce blog, le domaine enregistré et la fuite sont probablement liés.

L’enregistrement du domaine Internet (https://komisan-official.com), qui est directement lié au manga Komi-san wa de Tomohito Oda, Komyushou desu (Komi Can’t Communicate), a été confirmé par divers médias. Ce domaine sera associé à une adaptation d’anime, qui devrait être confirmée prochainement.

Komi-san wa, Comyushou Manga

Tomohito Oda a écrit et illustré une série de mangas japonais nommée Komi-san wa, Comyushou. Depuis mai 2016, il est sérialisé dans le Weekly Shonen Sunday de Shogakukan, avec vingt volumes tankbon collectés en février 2021. Viz Media a autorisé la série à sortir en anglais en Amérique du Nord, le premier volume devant être publié en juin 2019.

Shouko Komi reçoit un énorme regain de popularité lors de son premier jour au prestigieux lycée privé Itan, le cadre principal de l’histoire, en raison de la perception de ses camarades de classe de sa beauté stoïque et de son élégance sophistiquée inégalée. Juste Hitohito Tadano, un écolier ordinaire affecté au siège à côté de Komi, peut découvrir que, sous son extérieur bishjo, Komi a de graves problèmes de communication. Tadano décide d’assister Komi dans sa quête de 100 compagnons.